Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 12 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 16 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile speciale Loto ale verii.

Rezultate Loto, 12 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 7,93 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi | Shutterstock

Joi, 16 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 iulie, Loteria Romana a acordat peste 26.800 de castiguri in valoare totala de peste 3,23 milioane de lei. Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 12 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Marele premiu la Loto 6/49 nu a fost câștigat nici la Tragerea Specială Loto a Verii de duminică, 12 iulie 2026. Reportul pentru categoria I a ajuns la 41.549.945,52 lei, iar 16 jucători au fost la un singur număr distanță de premiul cel mare și au câștigat câte 35.513,17 lei.

La tragerea Loto 6/49 din 12 iulie 2026, numerele extrase au fost: 9, 23, 20, 24, 36 și 43.

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La categoria I nu a fost înregistrat niciun câștigător, iar reportul a ajuns la 41.549.945,52 lei.

La categoria a II-a au fost înregistrate 16 câștiguri, fiecare în valoare de 35.513,17 lei. Acești jucători au ghicit cinci dintre cele șase numere extrase și au fost la un singur număr distanță de marele premiu.

La categoria a III-a au fost 1.010 câștiguri, fiecare în valoare de 562,58 lei, iar la categoria a IV-a au fost acordate 17.844 de câștiguri, fiecare în valoare de 50 de lei.

Fondul total de câștiguri la Loto 6/49 a fost de 43.578.567,12 lei.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 41,54 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este in valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) si la categoria a III-a se inregistreaza un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.