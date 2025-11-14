Rezultate Loto, 13 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,58 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 16 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru duminică, 16 noiembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 13 noiembrie 2025, s-au înregistrat peste 18.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,59 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 16 noiembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 13 noiembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.208 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 13 noiembrie 2025: 9, 36, 35, 11, 14, 5

La tragerea Super Norc, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 11.382 de lei.

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 13 noiembrie 2025: 5 8 8 5 2 4

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 13 noiembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 13 noiembrie 2025: 20, 14, 24, 31, 34 + 18

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 13 noiembrie 2025: 2 3 5 6 3 7

Rezultate Loto la Noroc, joi, 13 noiembrie 2025: 3 2 9 2 0 7 1

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 13 noiembrie 2025: 39, 7, 44, 9, 5, 43

Report la Joker la categoria I de peste 7,58 milioane de euro

Duminica, 16 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 18.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,59 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 655.600 de lei (aproximativ 129.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,07 milioane de lei (peste 801.700 de euro).

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea6/49

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,56 milioane de lei (peste 7,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 93.500 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 143.000 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 310.000 de lei (aproximativ 61.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 52.300 de lei