Rezultate Loto, 17 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,7 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 17 mai 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 21 mai 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 17 mai 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 21 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 17 mai 2026, Loteria Romana a acordat 30.782 castiguri in valoare totala de peste 2,62 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 17 mai 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 mai 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 93.222,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Valea lui Mihai, jud. Bihor.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate la Loto 5 din 40 din 17 mai 2026: 40, 29, 26, 18, 16, 4

La tragerea Noroc de duminică, 17 mai 2026, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.155,72 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat la agentii loto din Satu Mare si din Negresti-Oas, jud. Satu Mare.

Rezultate Loto la Noroc din 17 mai 2026: 9 5 9 2 4 3 0

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 17 mai 2026:

Rezultate Loto la Joker din 17 mai 2026: 32, 1, 8, 35, 12, +17

Rezultate Loto la Noroc Plus din 17 mai 2026: 8 1 9 9 3 1

Rezultate Loto la Super Noroc din 17 mai 2026: 8 3 6 3 5 3

Rezultate la Loto 6 din 49 din 17 mai 2026: 39, 36, 5, 3, 25, 10

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,75 milioane de euro.Report cumulat la Noroc de peste 1,28 milioane de euro

Joi, 21 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 mai, Loteria Romana a acordat 30.782 de castiguri in valoare totala de peste 2,62 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,78 milioane de lei (peste 4,75 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,69 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,83 milioane de lei (peste 351.600 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 184.200 de lei (peste 35.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 118.400 de lei (peste 22.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 475.300 de lei (peste 91.200 de euro) ). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.200 de lei (peste 41.300 de euro).