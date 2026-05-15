Antena Căutare
Home News Social Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro. Cum arată mesajul fals

Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro. Cum arată mesajul fals

O nouă fraudă online în România folosește mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro pentru a fura date bancare. Autoritățile avertizează șoferii să nu acceseze link-uri suspecte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 15:11 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 15:13
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O nouă fraudă online reușește să golească conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și platforma Ghișeul.ro. Autoritățile trag un semnal de alarmă, după ce tot mai mulți șoferi români au raportat tentative de înșelăciune primite pe telefon.

Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro

În România circulă din nou o schemă de fraudă cibernetică, iar de această dată ținta principală par să fie șoferii. Numeroși cetățeni au primit mesaje suspecte care, la prima vedere, par oficiale și par să provină de la instituții precum Poliția Română sau platforma Ghișeul.ro. În realitate, însă, acestea sunt tentative de phishing menite să fure date personale și bancare.

De regulă, mesajele sunt redactate într-un ton sobru și autoritar, făcând referire la presupuse amenzi rutiere neplătite. Unele persoane au declarat că nu au avut niciodată abateri, iar altele nici măcar nu dețin permis de conducere sau autoturism, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Avertisment ANPC: Portocale și lămâi improprii consumului, vândute în magazinele din România

S-a observat că aceste SMS-uri provin adesea de pe numere internaționale, cel mai frecvent cu prefixul +63, asociat Filipinelor, potrivit publicației Cancan. În conținutul mesajelor apare o solicitare „urgentă” de plată, însoțită de amenințări privind posibile consecințe legale dacă utilizatorul nu accesează link-ul transmis.

Citește și: Ce i-a transmis Sebastian Ioan Hotca lui Cristian Popescu Piedone după ce l-a înlocuit în funcția de șef al ANPC: „îi doresc...”

Cum arată mesajul fals

Strategia infractorilor este simplă, dar eficientă: inducerea panicii și a urgenței pentru a determina victima să acționeze rapid, fără verificarea informațiilor. Link-urile incluse duc, de obicei, către pagini false care imită site-uri oficiale ale instituțiilor statului. Odată accesate, acestea pot solicita date personale, informații bancare sau alte date sensibile.

Autoritățile avertizează că aceste mesaje pot fi generate și distribuite cu ajutorul tehnologiilor moderne, inclusiv inteligența artificială, ceea ce le face mai credibile și mai greu de identificat ca fraudă.

Este important de reținut că instituțiile statului nu funcționează în acest mod. Poliția Română nu trimite amenzi prin SMS și nu solicită plata sancțiunilor prin link-uri externe sau mesaje nesolicitate. De asemenea, alte instituții oficiale nu transmit notificări de plată în acest format, mai ales către persoane fără o interacțiune prealabilă cu sistemul respectiv.

Citește și: Sute de kilograme de pește infestat cu larve retrase de la vânzare. În ce oraș din România s-a găsit totul

Rezultate Loto, 14 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,54 milioane de euro...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
Observatornews.ro Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale" Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Antena 3 Scandalul uriaș cu o avocată virală pe rețelele sociale. Ce făcea, de fapt, femeia, în timp ce își consilia clienții aflați după gratii Scandalul uriaș cu o avocată virală pe rețelele sociale. Ce făcea, de fapt, femeia, în timp ce își consilia clienții aflați după gratii
SpyNews "Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini "Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto azi, 14 mai 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 14 mai 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) 5 sfaturi de organizare pentru o nuntă în post: aspecte de care să țineți cont
(P) 5 sfaturi de organizare pentru o nuntă în post: aspecte de care să țineți cont
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision Redactia.ro
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x