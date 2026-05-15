Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro. Cum arată mesajul fals

O nouă fraudă online reușește să golească conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și platforma Ghișeul.ro. Autoritățile trag un semnal de alarmă, după ce tot mai mulți șoferi români au raportat tentative de înșelăciune primite pe telefon.

Noua fraudă online care golește conturile bancare prin mesaje false despre amenzi și Ghișeul.ro

În România circulă din nou o schemă de fraudă cibernetică, iar de această dată ținta principală par să fie șoferii. Numeroși cetățeni au primit mesaje suspecte care, la prima vedere, par oficiale și par să provină de la instituții precum Poliția Română sau platforma Ghișeul.ro. În realitate, însă, acestea sunt tentative de phishing menite să fure date personale și bancare.

De regulă, mesajele sunt redactate într-un ton sobru și autoritar, făcând referire la presupuse amenzi rutiere neplătite. Unele persoane au declarat că nu au avut niciodată abateri, iar altele nici măcar nu dețin permis de conducere sau autoturism, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare.

S-a observat că aceste SMS-uri provin adesea de pe numere internaționale, cel mai frecvent cu prefixul +63, asociat Filipinelor, potrivit publicației Cancan. În conținutul mesajelor apare o solicitare „urgentă” de plată, însoțită de amenințări privind posibile consecințe legale dacă utilizatorul nu accesează link-ul transmis.

Cum arată mesajul fals

Strategia infractorilor este simplă, dar eficientă: inducerea panicii și a urgenței pentru a determina victima să acționeze rapid, fără verificarea informațiilor. Link-urile incluse duc, de obicei, către pagini false care imită site-uri oficiale ale instituțiilor statului. Odată accesate, acestea pot solicita date personale, informații bancare sau alte date sensibile.

Autoritățile avertizează că aceste mesaje pot fi generate și distribuite cu ajutorul tehnologiilor moderne, inclusiv inteligența artificială, ceea ce le face mai credibile și mai greu de identificat ca fraudă.

Este important de reținut că instituțiile statului nu funcționează în acest mod. Poliția Română nu trimite amenzi prin SMS și nu solicită plata sancțiunilor prin link-uri externe sau mesaje nesolicitate. De asemenea, alte instituții oficiale nu transmit notificări de plată în acest format, mai ales către persoane fără o interacțiune prealabilă cu sistemul respectiv.

