Rezultate Loto, 18 decembrie 2025. Report la Joker de peste 8,5 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 21 decembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 21:09 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 01:57
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru duminică, 21 decembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 18 decembrie 2025, s-au înregistrat peste 20.000 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 21 decembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 18 decembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei. La categoria a II-a s-au înregistrat 20 de câștiguri în valoare de câte 8.731,06 lei fiecare. La categoria a III-a au fost 518 premii în valoare totală de 337,10 lei.

La tragerile Noroc, la caetgoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.463.083,92 de lei. La categoria a II-a avem un report în valoare de 254.140,80 lei, iar la categoria a III-a s-a câștigat un singur premiu în valoare de 32.792,88 lei.

La tragerile Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 1.286.721,60 de lei. La categoria a II-a s-a înregistrat un premiu în valoare totală de 45.732,50 de lei.

La tragerea Super Noroc se înregistrează un report în valoare de 112.333,44 de lei, iar categoria a II-a aduce un report de 12.482,24 de lei.

Cel mai important report este cel de la Joker, unde este vorba despre suma de 43.545.981,95 de lei, la categoria I. La categoria a II-a avem un report de 216.032,31 de lei, iar la categoria a III-a s-au înregistrat trei câștiguri în valoare totală de 32.256,29 de lei.

La Noroc plus, atât la categoria I, cât și la categoria a II-a, avem un report în valoare de 33.051,84 de lei.

Rezultate Loto azi, 18 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, joi, 14 decembrie 2025: 44, 29, 27, 41, 34 +9

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 14 decembrie 2025: 8 1 7 7 5 8

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 14 decembrie 2025: 31, 11, 22, 1, 7, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 14 decembrie 2025: 1 3 0 4 7 3

Rezultate Loto la Noroc, joi, 14 decembrie 2025: 8 4 5 7 1 7 9

colaj foto cu mana unei femei care joaca la loto si imagine cu bile de loto

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 14 decembrie 2025: 12, 33, 30, 7, 17, 49

Campioana uitată a României. Povestea incredibilă a Lilianei Petrișor care a ajuns să trăiască în Gara de Nord | VIDEO...
AS.ro Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: &#8220;E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine&#8221;
Observatornews.ro Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Antena 3 Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine” Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

