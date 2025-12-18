Rezultate Loto, 18 decembrie 2025. Report la Joker de peste 8,5 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 21 decembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru duminică, 21 decembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 18 decembrie 2025, s-au înregistrat peste 20.000 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 21 decembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 18 decembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei. La categoria a II-a s-au înregistrat 20 de câștiguri în valoare de câte 8.731,06 lei fiecare. La categoria a III-a au fost 518 premii în valoare totală de 337,10 lei.

La tragerile Noroc, la caetgoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.463.083,92 de lei. La categoria a II-a avem un report în valoare de 254.140,80 lei, iar la categoria a III-a s-a câștigat un singur premiu în valoare de 32.792,88 lei.

La tragerile Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 1.286.721,60 de lei. La categoria a II-a s-a înregistrat un premiu în valoare totală de 45.732,50 de lei.

La tragerea Super Noroc se înregistrează un report în valoare de 112.333,44 de lei, iar categoria a II-a aduce un report de 12.482,24 de lei.

Cel mai important report este cel de la Joker, unde este vorba despre suma de 43.545.981,95 de lei, la categoria I. La categoria a II-a avem un report de 216.032,31 de lei, iar la categoria a III-a s-au înregistrat trei câștiguri în valoare totală de 32.256,29 de lei.

La Noroc plus, atât la categoria I, cât și la categoria a II-a, avem un report în valoare de 33.051,84 de lei.

