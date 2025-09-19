Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 21 septembrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de joi, 18 septembrie 2025, dar și ce premii s-au acordat!

Rezultate Loto 18 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,47 milioane de euro la extragerile de duminică | Shutterstock

La tragerile loto de joi, 18 septembrie 2025, Loteria Romană a acordat peste 23.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,56 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 21 septembrie 2025!

Citește și: Rezultate Loto azi, 18 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de joi, 18 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de ieri

Articolul continuă după reclamă

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

Rezultate la Loto 6 din 49, 18 septembrie 2025: 5, 8, 4, 14, 42, 39

Numerele norocoase la tragerile Loto de joi, 18 septembrie 2025, sunt următoarele:

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 18 septembrie 2025: 22, 38, 32, 24, 5 +13

Rezultate Loto la Noroc Plus, 18 septembrie 2025: 6, 2, 5, 9, 3, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, 18 septembrie 2025: 3, 13, 20, 33, 12, 5

Rezultate Loto la Super Noroc, 18 septembrie 2025: 2, 2, 7, 8, 5, 9

Rezultate Loto la Noroc, 18 septembrie 2025: 5, 4, 6, 0, 3, 8, 2

Citește și: Rezultate Loto, 14 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Ce report a fost anunțat la tragerile Loto de duminică, 21 septembrie 2025

Duminică, 21 septembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro), potrivit loto.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la un report cumulat în valoare de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).