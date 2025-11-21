Rezultate Loto, 20 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,77 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 20 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 23 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 20 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru duminică, 23 noiembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 20 noiembrie 2025, s-au înregistrat peste 17.510 câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 23 noiembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 20 noiembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 171.711,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Carei, judetul Satu Mare.

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 20 noiembrie 2025: 36, 47, 33, 39, 34, 3

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 93.174,59 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Valenii de Munte, judetul Prahova.

Rezultate Loto la Joker, joi, 20 noiembrie 2025: 40, 41, 1, 43, 23 + 19

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 74.751,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 20 noiembrie 2025: 9 8 8 8 6 6

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 20 noiembrie 2025

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 20 noiembrie 2025: 7, 22, 25, 12, 16, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 20 noiembrie 2025: 2 0 7 0 1 6

Rezultate Loto la Noroc, joi, 20 noiembrie 2025: 1 3 0 2 8 9 9

Report la Joker la categoria I de peste 7,77 milioane de euro

Duminică, 23 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat 17.510 de castiguri in valoare totala de peste 1,51 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 69.700 de lei.