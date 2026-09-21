Rezultate Loto, 20 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,81 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,45 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 20 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 24 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 20 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 21 septembrie 2026 | Shutterstock/AI

Joi, 24 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 20 septembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2.27 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 1,81 milioane de euro, iar la Joker reportul este de 1,45 milioane de euro.

Citește și: Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Articolul continuă după reclamă

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 20 septembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat 10 premii în valoare de 33.285 de lei fiecare, în timp ce la categoria a III-a au fost 680 de câștiguri în valoare de 489,48 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 20 septembrie 2026: 46, 21, 2, 16, 5, 22

La tragerile Noroc Plus s-au acordat trei premii în valoare de 9.338,64 de lei fiecare.

Rezultate Loto la Noroc Plus din 20 septembrie 2026: 8, 6, 5, 4, 4, 6

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 20 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 20 septembrie 2026: 30, 34, 29, 24, 26, 3

Rezultate la Loto 5 din 40 din 20 septembrie 2026: 3, 9, 8, 38, 21, 40

Rezultate Loto la Super Noroc din 20 septembrie 2026: 5, 2, 1, 0, 0, 7

Rezultate Loto la Noroc din 20 septembrie 2026: 3, 0, 4, 2, 0, 8, 3

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,81 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,45 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,53 milioane de lei (peste 1,81 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 970.100 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,67 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro) , iar la categoria a II-a reportul este de peste 126.600 de lei (peste 24.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 28.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,7 milioane de lei (peste 324.100 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 121.800 de lei (peste 23.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 438.200 de lei (peste 83.200 de euro).ac