Antena Căutare
Home News Social Țara din Europa unde pensionarii spun că trăiesc „ca niște regi”. Cât îi costă chiria și o masă la restaurant

Țara din Europa unde pensionarii spun că trăiesc „ca niște regi”. Cât îi costă chiria și o masă la restaurant

Tot mai mulți pensionari italieni aleg să își petreacă anii de pensie în afara țării, iar una dintre destinațiile care le-a atras atenția se află la mică distanță de casă. Albania a devenit o opțiune pentru cei care caută cheltuieli mai mici și un alt ritm de viață.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 10:58 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 12:12
Țara din Europa unde pensionarii spun că trăiesc „ca niște regi” | profimediaimages
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dincolo de avantajele fiscale despre care vorbesc italienii stabiliți aici, diferența se vede mai ales în cheltuielile de zi cu zi. Un apartament aproape de mare poate fi închiriat, potrivit mărturiilor acestora, cu câteva sute de euro pe lună, iar o cină la restaurant poate costa în jur de 15 euro de persoană.

Cât costă să trăiești în Albania după pensionare

Luigi Pace, un fost angajat italian care s-a mutat în Albania, povestește că locuiește într-un apartament cu două camere situat la aproximativ 50 de metri de mare și plătește o chirie de 350 de euro pe lună. La această sumă se adaugă aproximativ 50 de euro pentru cheltuielile fixe, precum energia electrică, apa și internetul. Bărbatul spune că diferența față de cheltuielile pe care le avea în Italia a contat în decizia de a pleca:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Prețurile diferă, evident, în funcție de oraș, zonă și tipul locuinței. Într-un alt exemplu prezentat de presa italiană, Carmine Iampietro, președintele unei asociații a pensionarilor italieni din Albania, vorbea despre chirii de aproximativ 300 de euro pe lună în Durrës, în timp ce costurile pentru utilități puteau ajunge la aproximativ 100 de euro, conform www.corriere.it

O cină la restaurant, în jur de 15 euro

Și ieșirile în oraș sunt unul dintre motivele invocate de pensionarii italieni atunci când compară viața din Albania cu cea din țara lor. Carmine Iampietro povestea că pentru o cină completă la restaurant, alături de prieteni, plătise aproximativ 15 euro de persoană:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Și alte cheltuieli pot fi mai mici. Potrivit mărturiilor adunate de presa italiană, o ședință de fizioterapie poate costa în jur de 40 de euro, în timp ce unele produse locale sunt mai ieftine decât în Italia. Nu toate prețurile sunt însă reduse. Produsele din import și carburanții pot ajunge la niveluri apropiate de cele din Italia.

De ce aleg pensionarii italieni Albania

Costurile mai mici nu sunt singurul argument. Pentru unii pensionari contează apropierea de Italia. Un zbor între Tirana și Roma durează aproximativ o oră și jumătate, iar Albania poate fi accesată și cu feribotul din Italia. Există și componenta fiscală.

În anumite condiții, pensionarii italieni care își stabilesc rezidența fiscală în Albania pot beneficia de un tratament fiscal diferit pentru pensie. Situația depinde însă de tipul pensiei, de rezidența fiscală și de regulile aplicabile între cele două state, astfel că avantajul nu trebuie considerat automat pentru orice pensionar.

Citește și: Prețul unui sejur de șapte zile în Albania. Destinația este tot mai preferată de români

Asociația „Pensionati in Albania”, fondată în 2018, ar fi trecut, potrivit datelor prezentate de reprezentantul său , de la aproximativ 200 de membri în 2020 la peste 2.000 în prezent, conform www.quifinanza.it

Albania nu mai este doar o destinație de vacanță pentru italieni

Fenomenul nu este unul apărut peste noapte. Presa italiană scrie de mai mulți ani despre pensionarii care aleg Durrës și alte zone ale Albaniei pentru a locui permanent.

Pentru unii contează banii, pentru alții apropierea de mare sau faptul că pot ajunge repede în Italia. Iar exemplele recente arată că, pentru un pensionar care își calculează atent cheltuielile, diferența dintre cele două țări poate fi suficient de mare încât să îl convingă să se mute.

(P) Românii renunță tot mai mult la jobul clasic. Ce se schimbă când veniturile nu mai vin dintr-un singur salariu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Se însoară milionarul român de doar 30 de ani! Cum arată femeia care îi va deveni soţie Se însoară milionarul român de doar 30 de ani! Cum arată femeia care îi va deveni soţie
Observatornews.ro Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI
Antena 3 Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!” Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
SpyNews Ce promisiune i-a făcut fiul cel mic al Mădălinei Apostol mamei sale. Declarații emoționante: ”Asta voi face” Ce promisiune i-a făcut fiul cel mic al Mădălinei Apostol mamei sale. Declarații emoționante: ”Asta voi face”
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
(P) Românii renunță tot mai mult la jobul clasic. Ce se schimbă când veniturile nu mai vin dintr-un singur salariu
(P) Românii renunță tot mai mult la jobul clasic. Ce se schimbă când veniturile nu mai vin dintr-un singur salariu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto, 17 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,62 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,3 milioane de euro
Rezultate Loto, 17 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,62 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,3...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x