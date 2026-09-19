Țara din Europa unde pensionarii spun că trăiesc „ca niște regi”. Cât îi costă chiria și o masă la restaurant

Tot mai mulți pensionari italieni aleg să își petreacă anii de pensie în afara țării, iar una dintre destinațiile care le-a atras atenția se află la mică distanță de casă. Albania a devenit o opțiune pentru cei care caută cheltuieli mai mici și un alt ritm de viață.

Dincolo de avantajele fiscale despre care vorbesc italienii stabiliți aici, diferența se vede mai ales în cheltuielile de zi cu zi. Un apartament aproape de mare poate fi închiriat, potrivit mărturiilor acestora, cu câteva sute de euro pe lună, iar o cină la restaurant poate costa în jur de 15 euro de persoană.

Cât costă să trăiești în Albania după pensionare

Luigi Pace, un fost angajat italian care s-a mutat în Albania, povestește că locuiește într-un apartament cu două camere situat la aproximativ 50 de metri de mare și plătește o chirie de 350 de euro pe lună. La această sumă se adaugă aproximativ 50 de euro pentru cheltuielile fixe, precum energia electrică, apa și internetul. Bărbatul spune că diferența față de cheltuielile pe care le avea în Italia a contat în decizia de a pleca:

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Prețurile diferă, evident, în funcție de oraș, zonă și tipul locuinței. Într-un alt exemplu prezentat de presa italiană, Carmine Iampietro, președintele unei asociații a pensionarilor italieni din Albania, vorbea despre chirii de aproximativ 300 de euro pe lună în Durrës, în timp ce costurile pentru utilități puteau ajunge la aproximativ 100 de euro, conform www.corriere.it

O cină la restaurant, în jur de 15 euro

Și ieșirile în oraș sunt unul dintre motivele invocate de pensionarii italieni atunci când compară viața din Albania cu cea din țara lor. Carmine Iampietro povestea că pentru o cină completă la restaurant, alături de prieteni, plătise aproximativ 15 euro de persoană:

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Și alte cheltuieli pot fi mai mici. Potrivit mărturiilor adunate de presa italiană, o ședință de fizioterapie poate costa în jur de 40 de euro, în timp ce unele produse locale sunt mai ieftine decât în Italia. Nu toate prețurile sunt însă reduse. Produsele din import și carburanții pot ajunge la niveluri apropiate de cele din Italia.

De ce aleg pensionarii italieni Albania

Costurile mai mici nu sunt singurul argument. Pentru unii pensionari contează apropierea de Italia. Un zbor între Tirana și Roma durează aproximativ o oră și jumătate, iar Albania poate fi accesată și cu feribotul din Italia. Există și componenta fiscală.

În anumite condiții, pensionarii italieni care își stabilesc rezidența fiscală în Albania pot beneficia de un tratament fiscal diferit pentru pensie. Situația depinde însă de tipul pensiei, de rezidența fiscală și de regulile aplicabile între cele două state, astfel că avantajul nu trebuie considerat automat pentru orice pensionar.

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Asociația „Pensionati in Albania”, fondată în 2018, ar fi trecut, potrivit datelor prezentate de reprezentantul său , de la aproximativ 200 de membri în 2020 la peste 2.000 în prezent, conform www.quifinanza.it

Albania nu mai este doar o destinație de vacanță pentru italieni

Fenomenul nu este unul apărut peste noapte. Presa italiană scrie de mai mulți ani despre pensionarii care aleg Durrës și alte zone ale Albaniei pentru a locui permanent.

Pentru unii contează banii, pentru alții apropierea de mare sau faptul că pot ajunge repede în Italia. Iar exemplele recente arată că, pentru un pensionar care își calculează atent cheltuielile, diferența dintre cele două țări poate fi suficient de mare încât să îl convingă să se mute.