Rezultate Loto, 21 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,64 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 21 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 25 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 21 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi | sursa foto: Shutterstock/AI

Joi, 25 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 iunie 2026, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri în valoare totală de peste 2,19 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 21 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.487.511 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 3.

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Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 6, 28, 22, 20, 16, 21

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 21 iunie 2026:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 36, 4, 9, 22, 43 +2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 6 3 1 0 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 6 6 9 4 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 6 5 0 7 1 4 5

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 42, 6, 21, 35, 14, 37

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,64 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,39 milioane de euro

Joi, 25 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 iunie, Loteria Romana a acordat peste 24.450 de castiguri in valoare totala de peste 3,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 136.000 de lei si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).