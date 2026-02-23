Rezultate Loto, 22 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,66 milioane de euro. Ce premii sunt în joc

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 22 februarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 26 februarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 22 februarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 26 februarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 22 februarie 2026, Loteria Romana a acordat 36.172 castiguri in valoare totala de peste 2,94 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 22 februarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Joi, 26 februarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminica, 22 februarie, Loteria Romana a acordat 36.172 de castiguri in valoare totala de peste 2,94 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

Rezultatele Loto de duminică, 22 februarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 22 februarie 2026: 38, 28, 35, 14, 10 + 2

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 22 februarie 2026: 4 5 5 7 0 5

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 22 februarie 2026: 16, 27, 30, 8, 18, 9

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 22 februarie 2026: 7 5 8 7 7 2

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 22 februarie 2026: 9 5 4 6 2 8 2

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 22 februarie 2026: 14, 19, 3, 22, 15, 46