Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 27 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 10:58 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 11:08
Galerie
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru joi, 27 noiembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de duminică, 23 noiembrie 2025, s-au înregistrat peste 31.935 câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 27 noiembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 23 noiembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc s-au castigat doua premii la categoria a II-a in valoare in valoare de 170.856,60 de lei si un premiu la categoria a III-a in valoare de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locatie partenera si la o agentie din Hârșova, judetul Constanta.

Articolul continuă după reclamă
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025: 2 7 1 3 3 8 5

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 149.758 de lei Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 23 noiembrie 2025: 17, 7, 19, 23, 40, 11

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 23 noiembrie 2025

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 23 noiembrie 2025: 38, 12, 13, 43, 20 + 11
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 23 noiembrie 2025: 4 9 4 1 6 0
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025: 0 0 0 0 6 6
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 23 noiembrie 2025: 12, 20, 11, 17, 26, 39

Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Joi, 27 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat 31.935 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

colaj foto cu mana unei femei care joaca la loto si imagine cu bile de loto

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 83.200 de lei.

Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent
Observatornews.ro Explicaţia unui pasager din avionul "fugărit" pe pista aeroportului de doi români: "Nu au fost singurii" Explicaţia unui pasager din avionul "fugărit" pe pista aeroportului de doi români: "Nu au fost singurii"
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 23 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
(P) Cum funcționează panourile fotovoltaice în sezonul rece
(P) Cum funcționează panourile fotovoltaice în sezonul rece
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x