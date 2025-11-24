Rezultate Loto, 23 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 27 noiembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru joi, 27 noiembrie 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de duminică, 23 noiembrie 2025, s-au înregistrat peste 31.935 câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 27 noiembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 23 noiembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc s-au castigat doua premii la categoria a II-a in valoare in valoare de 170.856,60 de lei si un premiu la categoria a III-a in valoare de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locatie partenera si la o agentie din Hârșova, judetul Constanta.

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025: 2 7 1 3 3 8 5

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 149.758 de lei Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 23 noiembrie 2025: 17, 7, 19, 23, 40, 11

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 23 noiembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, duminică, 23 noiembrie 2025: 38, 12, 13, 43, 20 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 23 noiembrie 2025: 4 9 4 1 6 0

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 23 noiembrie 2025: 0 0 0 0 6 6

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 23 noiembrie 2025: 12, 20, 11, 17, 26, 39

Report la Joker la categoria I de peste 7,87 milioane de euro

Joi, 27 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat 31.935 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 83.200 de lei.