Rezultate Loto 24 august 2025. Report de peste 4,89 milioane de euro la Loto 6/49 la extragerile de joi, 28 august 2025

La tragerile de duminică, 24 august 2025, Loteria Română a oferit peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei. Pentru extragerile de joi, 28 august 2025, a fost pus în joc un report de 4,89 milioane de euro la Loto 6/49, la categoria I.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul de-a dreptul spectaculos.

Noi sume au fost puse în joc după ce s-au acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei la extragerile de duminică, 24 august 2025. Jucătorii au șansa de a-și încerca norocul și la tragerile de joi, 28 august 2025.

Ca de fiecare dată, Loteria Română anunță premii uriașe pentru toate categoriile de joc. În rândurile de mai joi vei putea vedea care sunt câștigurile de joi, 28 august 2025, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto 24 august 2025. Care au fost numerele câștigătoare la tragerile de duminică, 24 august 2025

Cifrele norocoase la tragerile de duminică, 24 august 2024, au fost următoarele:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 24 august 2025: 34, 20, 40, 32, 29, +5

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 24 august 2025: 9, 0, 1, 0, 7, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 24 august 2025: 14, 6, 22, 9, 37, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 24 august 2025: 9, 9, 5, 5, 2, 1

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 24 august 2025: 0 9 6 0 8 1 5

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 24 august 2025: 43, 31, 18, 24, 48, 41

Ce report Loto a fost anunțat pentru tragerile de joi, 28 august 2025

Joi, 28 august 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto pentru jucători. Și de data aceasta au fost anunțate premii senzaționale.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc există un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

Tragerile Loto de joi, 28 august 2025, vor avea loc în jurul orei 18:30 în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor fi actualizate în timp real pe a1.ro. Extragerile se vor încheia în jurul orei 18:50. Mult noroc!