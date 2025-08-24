Rezultatele loto la extragerile de azi, 24 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 24 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Rămâi pe a1.ro pentru a vedea cifrele norocoase de astăzi, dar și premiile puse în joc pentru fiecare categorie.

Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ca în fiecare săptămână, Loteria Română a oferit noi șanse la câștig jucătorilor. Iată care sunt numerele câștigătoare de astăzi, 24 august 2025:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 24 august 2025: 34, 20, 40, 32, 29, +5

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 24 august 2025: 9, 0, 1, 0, 7, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 24 august 2025: 14, 6, 22, 9, 37, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 24 august 2025: 9, 9, 5, 5, 2, 1

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 24 august 2025: 0 9 6 0 8 1 5

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 24 august 2025: 43, 31, 18, 24, 48, 41

Ce report a fost anunțat la tragerile de astăzi, 24 august 2025

Duminică, 24 august 2025, Loteria Română a pus în joc un report spectaculos.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc există, la categoria I, un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Ce premii au fost câștigate la tragerile de joi, 21 august 2025. Care au fost numerele norocoase

La tragerile loto de joi, 21 august 2025, Loteria Romana a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Așadar, la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

De asemenea, numerele câștigătoare de pe 21 august 2025 au fost:

Rezultate Loto la Joker, joi, 21 august 2025: 2, 35, 15, 3, 16, +12

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 21 august 2025: 9, 0, 7, 3, 4, 6

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 21 august 2025: 32, 8, 13, 20, 21, 15

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 21 august 2025: 6, 6, 9, 5, 0, 0

Rezultate Loto la Noroc, joi, 21 august 2025: 7, 2, 5, 2, 2, 2, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 21 august 2025: 15, 45, 11, 44, 8, 39