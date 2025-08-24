Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 24 august 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 10:27 | Actualizat Duminica, 24 August 2025, 18:55
Loteria Română a organizat noi extrageri Loto duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 24 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Rămâi pe a1.ro pentru a vedea cifrele norocoase de astăzi, dar și premiile puse în joc pentru fiecare categorie.

Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ca în fiecare săptămână, Loteria Română a oferit noi șanse la câștig jucătorilor. Iată care sunt numerele câștigătoare de astăzi, 24 august 2025:

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Loto la Joker, duminică, 24 august 2025: 34, 20, 40, 32, 29, +5

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 24 august 2025: 9, 0, 1, 0, 7, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 24 august 2025: 14, 6, 22, 9, 37, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 24 august 2025: 9, 9, 5, 5, 2, 1

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 24 august 2025: 0 9 6 0 8 1 5

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 24 august 2025: 43, 31, 18, 24, 48, 41

Ce report a fost anunțat la tragerile de astăzi, 24 august 2025

Duminică, 24 august 2025, Loteria Română a pus în joc un report spectaculos.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

Citește și: A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române! Cu cât a cumpărat bărbatul norocos biletul câștigător

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La Super Noroc există, la categoria I, un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Ce premii au fost câștigate la tragerile de joi, 21 august 2025. Care au fost numerele norocoase

La tragerile loto de joi, 21 august 2025, Loteria Romana a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Așadar, la tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

De asemenea, numerele câștigătoare de pe 21 august 2025 au fost:

Rezultate Loto la Joker, joi, 21 august 2025: 2, 35, 15, 3, 16, +12

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 21 august 2025: 9, 0, 7, 3, 4, 6

Citește și: Povestea incredibilă a unui bărbat care a murit înainte să afle că a câștigat marele premiu la loto. Cum s-a întâmplat tragedia

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 21 august 2025: 32, 8, 13, 20, 21, 15

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 21 august 2025: 6, 6, 9, 5, 0, 0

Rezultate Loto la Noroc, joi, 21 august 2025: 7, 2, 5, 2, 2, 2, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 21 august 2025: 15, 45, 11, 44, 8, 39

Noi impozite la locuințe în 2026. Câți bani plătesc românii în plus de anul viitor... Primăria din România care interzice circulația căruțelor fără „toaletă portabilă” pentru animale. Ce amenzi anunță...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Cine este tânăra cu care Vladimir Putin ar fi avut o relație extraconjugală. Alisa Kharcheva ar fi avut 17 ani la momentul acela
Cine este tânăra cu care Vladimir Putin ar fi avut o relație extraconjugală. Alisa Kharcheva ar fi avut 17 ani la...
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Primăria din România care interzice circulația căruțelor fără „toaletă portabilă” pentru animale. Ce amenzi anunță
Primăria din România care interzice circulația căruțelor fără „toaletă portabilă” pentru animale. Ce...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x