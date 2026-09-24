Rezultate Loto, 24 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,9 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,5 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 24 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 27 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 24 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 27 septembrie 2026 | Shutterstock/AI

Duminică, 27 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 septembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 20.000 de câștiguri.

Este un report la Loto 6/49 de 1,9 milioane de euro, iar la Joker reportul este de 1.5 milioane de euro.

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Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

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Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 24 septembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerile Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat 22 premii în valoare de 9.062,89 de lei fiecare, în timp ce la categoria a III-a au fost 710 câștiguri în valoare de 280,82 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 24 septembrie 2026: 8, 17, 19, 4, 30, 28

La tragerile Loto 5/40, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 176.916,00 de lei, în timp ce la categoria a III-a s-au înregistrat 85 de câștiguri în valoare de 647,52 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 5 din 40 din 24 septembrie 2026: 39, 14, 1, 13, 21,12

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 24 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 24 septembrie 2026: 42, 45, 3, 31, 22 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus din 24 septembrie 2026: 8 0 9 3 8 5

Rezultate Loto la Super Noroc din 24 septembrie 2026: 2 2 8 1 1 2

Rezultate Loto la Noroc din 24 septembrie 2026: 1 2 1 1 0 9 8

Report la Loto 6/49 de 1,9 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,5 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 10.129.734,16 de lei (peste 1,9 milioane de euro).

La Noroc, la categoria I, este in joc un report în valoare 1.078.435,44 de lei.

La Loto 5/40 este în joc, la prima categorie, un report în valoare de 1.816.304,00 de lei.

La Joker, categoria I aduce un report în valoare de 7.911.349,13 de lei.