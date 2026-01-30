Rezultate Loto, 29 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,82 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 1 ianuarie 2026. Află ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de joi, 29 ianuarie 2026, s-au înregistrat peste 22.345 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 29 ianuarie 2026.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 29 ianuarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.368,70 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerile Loto 6/49, la categoria a II-a s-au înregistrat câștiguri în valoare de câte 35.110,58 lei fiecare. La categoria a III-a au fost 268 premii în valoare totală de 917,06 lei.

La tragerile Joker la categoria II s-a înregistrat un premiu în valoare de 98.368,70 de lei. La categoria a II-a avem un câștig de 354.879,03 de lei, iar la categoria a III-a s-au înregistrat 8 câștiguri în valoare totală de 12.296,08 de lei.

Rezultatele Loto de joi, 29 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus:

Rezultate Loto la Joker, joi, 29 ianuarie 2026: 4,9, 16, 5, 21 +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 29 ianuarie 2026: 5 4 0 3 3 7

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 29 ianuarie 2026: 37, 15, 36, 9, 34, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 29 ianuarie 2026: 6 2 6 6 3 2

Rezultate Loto la Noroc, joi, 29 ianuarie 2026: 1 9 7 9 9 4 6

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 29 ianuarie 2026: 14, 46, 12, 43, 41, 3

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,85 milioane de euro

Duminica, 1 februarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Romana a acordat 22.345 de castiguri in valoare totala de peste 1,91 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 27.300 de lei.