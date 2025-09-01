Loteria Română organizează noi trageri Loto joi, 4 septembrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 31 august 2025, dar și ce premii s-au acordat!

Rezultate Loto 31 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,25 milioane de euro la extragerile de joi | Shutterstock

La tragerile loto de duminică, 31 august 2025, Loteria Romana a acordat 27.352 de câștiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 4 septembrie 2025!

Citește și: Rezultate Loto azi, 31 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele Loto de duminică, 31 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de ieri

Articolul continuă după reclamă

Loteria Română nu a anunțat ce premii s-au câștigat la extragerea Loto de duminică, 31 august 2025.

Numerele norocoase la tragerile Loto de duminică, 31 august 2025, sunt următoarele:

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 31 august 2025: 40, 6, 20, 19, 1 +3

Rezultate Loto la Noroc Plus, 31 august 2025: 2, 7, 3, 9, 3, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, 31 august 2025: 14, 5, 26, 30, 13, 22

Rezultate Loto la Super Noroc, 31 august 2025: 0, 0, 0, 1, 1, 8

Rezultate Loto la Noroc, 31 august 2025: 8, 7, 3, 8, 7, 1, 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 31 august 2025: 37, 4, 30, 33, 6, 19

Citește și: Rezultate Loto 28 august 2025. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49 la extragerile de duminică, 31 august 2025

Ce report a fost anunțat la tragerile Loto de joi, 4 septembrie 2025

Joi, 4 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,67 milioane de lei (peste 5,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,57 milioane de lei (peste 507.700 de euro), potrivit loto.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,73 milioane de lei (peste 5,98 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 308.800 de lei (peste 160.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 142.900 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 1,25 milioane de lei (peste 247.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 184.700 de lei (peste 36.400 de euro).