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Rezultate Loto azi, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 12 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 18:50 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 18:50
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 12 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Duminică, 12 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 12 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 iulie 2026: 32, 38, 36, 9, 21, 2

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 iulie 2026: 9, 2, 9, 2, 5, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 iulie 2026: 34, 37, 27, 32, 38, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 iulie 2026: 1, 2, 9, 6, 4, 1

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 iulie 2026: 0, 2, 0, 4, 2, 3, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 iulie 2026: 9, 23, 20, 24, 36, 43

Report Loto 6/49 după tragerea din 9 iulie 2026: 39.745.313,12 lei

După tragerea de joi, 9 iulie 2026, reportul Loto 6/49 a ajuns la 39.745.313,12 lei. Suma rămâne una dintre cele mai mari mize ale următoarelor extrageri loto.

La categoria I, premiul se reportează atunci când nu există un bilet care să aibă toate cele șase numere extrase. Din acest motiv, reportul continuă să crească și să atragă atenția jucătorilor care urmăresc tragerile Loto 6/49.

La tragerea Loto 6/49 din 9 iulie 2026, Loteria Română a afișat următoarele numere: 19, 16, 7, 21, 13 și 27.

La Joker, numerele câștigătoare au fost 10, 18, 22, 29 și 23, iar numărul Joker a fost 18. Pe site-ul Loteriei Române apare și o a doua serie la Joker: 17, 28, 13, 37 și 39, iar numărul Joker a fost 11.

Reportul afișat la Joker este de 1.606.843,53 lei pentru următoarele trageri.

La Noroc, numărul extras a fost 7, 6, 7, 8, 6, 5, 8.

La Loto 5/40, numerele extrase joi, 9 iulie 2026, au fost 9, 40, 8, 12, 17 și 29. Pe site-ul oficial apare și o a doua serie de numere: 9, 29, 25, 11, 21 și 22.

Reportul afișat la Loto 5/40 este de 376.385 lei pentru următoarele trageri.

La Super Noroc, numărul extras a fost 5, 6, 6, 7, 1, 5, iar la Noroc Plus, numărul extras a fost 1, 8, 9, 5, 0, 3.

Rezultate Loto, 9 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de 7,59 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de du...
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