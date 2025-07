Rezultatele loto la extragerile de joi, 17 iulie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 17 iulie 2025. Extragerile Loto încep azi în jurul orei 18:30. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 17 iulie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele Loto de joi, 17 iulie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 17 iulie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 17 iulie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 17 iulie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 17 iulie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 17 iulie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 17 iulie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 17 iulie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 4,97 milioane de euro

Joi, 17 iulie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 iulie, Loteria Romana a acordat 37.483 de castiguri in valoare totala de peste 2,73 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,52 milioane de lei (peste 2,66 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (peste 379.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,25 milioane de lei (peste 4,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.400 de lei (peste 90.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,14 milioane de lei (peste 225.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 71.300 de lei (peste 14.000 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de peste 143.300 de lei (peste 28.200 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 13 iulie 2025, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 611.591,94 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Gaesti, jud. Dambovita.