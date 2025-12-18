Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 18 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 14 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 14 decembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele Loto de joi, 14 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 14 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 14 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 14 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 14 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 14 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 14 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 14 decembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 8,46 milioane de euro

Joi, 18 decembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 25.600 de castiguri in valoare totala de peste 2,90 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Citește și: Care sunt cele mai norocoase numere la loto. Au fost cel mai des extrase la tragerea6/49

La tragerea Joker s-au castigat doua premii de categoria a III-a in valoare de 59.631,71 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Botosani si online, pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 474.932,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 95.315,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.