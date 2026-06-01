Felicitări și mesaje de 1 iunie 2026. Urări frumoase de Ziua Copilului

La mulți ani de 1 iunie 2026! Ți-am pregătit o mulțime de mesaje și felicitări pentru Ziua Copilului. Spune-le ”La mulți ani” celor mici sau aminteșțe-ți de copilărie cu ajutorul felicitărilor cu mesaje și urări speciale. Iată ce imagini ilustrate și mesaje poți trimite prin SMS, pe WhatsApp, Facebook sau Instagram de 1 iunie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 00:00 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 10:29
La mulți ani de 1 iunie 2023! Ți-am pregătit o mulțime de mesaje și felicitări pentru Ziua Copilului. Spune-le "La mulți ani" celor mici sau aminteșțe-ți de copilărie cu ajutorul felicitărilor cu mesaje și urări speciale. Iată ce imagini ilustrate și mesaje poți trimite prin SMS, pe WhatsApp, Facebook sau Instagram de 1 iunie 2023.
”La mulți ani de 1 Iunie” spun mulți români la sărbătoarea de azi, 1 Iunie 2026. De Ziua Copilului, dacă vrei să aduci zâmbetul pe buze celor mici astăzi, am pregătit pentru tine felicitări și mesaje cu urări deosebite.

În GALERIA FOTO găsiți peste 45 de felicitări cu mesaje vesele, despre copilărie, tocmai potrivite pentru 1 Iunie 2026, când celebrăm Ziua Copilului. În rândurile de mai jos vei regăsi și câteva zeci de mesaje cu urări text pentru sărbătoarea legală de astăzi.

Felicitări de 1 iunie 2026 cu urări frumoase și vesele de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook

1 iunie 2026 este Ziua Copilului. Dacă vrei să le aduci zâmbetul pe buze celor din jur și să le reamintești de perioada copilăriei, ți-am pregătit mai multe felicitări speciale pentru această ocazie.

Poți alege o felicitare și pentru copiii din viața ta, pe care să o postezi pe contul tău de Facebook sau să le-o trimiți cunoscuților prin SMS, pe WhatsApp, Instagram, pe Messenger sau alte platforme de social media pe care le folosești.

Mesaje de 1 Iunie 2026. SMS-uri cu urări frumoase și speciale pentru Ziua Copilului

Dacă nu ai inspirație pentru a compune un mesaj de 1 iunie, am făcut o selecție riguroasă pentru tine. Alege un mesaj de Ziua Copilului din cele de mai jos și adu-le zâmbetul pe buze celor aproapiați:

  • Copilăria-i un zâmbet, un vis, e veselie, E pasărea ce-alunecă-n zare, Și-un gând pribeag de-o veșnicie. Copilăria-i o suavă floare.
  • De-i senin sau nor afară, De e zi sau de e seară, Nu uita să-ți amintești, De frumoasele povești, Eu vă spun că nu e greu, Și copil rămâi mereu.
  • Doresc ca viața să aibă pentru tine numai bucurii, iar norocul să-ți fie prieten nedespărțit.
  • E primul și cel din urmă cuvânt. E țesută-n aur și-n margaritate. Copilăria-i o adiere de vânt.
  • Învață să-ți trăiești copilăria, Căci ea se duce-așa rapid, De n-ai să poți să zici c-a fost frumoasă, Când s-a pierdut în infinit.
  • Să-ți păstrezi zâmbetul cald, sufletul pur și lumina în priviri ca în prima zi când ai văzut chipul mamei. La mulți ani, copil frumos!
  • Veverița sprinteoară dă de veste iar în țară, Că-n poiană cu izvoare, azi e zi de sărbătoare, Flori, gândaci și licurici, păsărele și pitici, Toți s-au pregătit de zor,
  • Viața este o flacără ce se stinge întotdeauna, dar recapătă scântei de câte ori se naște un copil.
  • Viața mea ar fi pustie fără ține, întunecată fără lumină din ochii tăi, tristă fără zâmbetul tău, iar soarele și luna nu ar mai străluci la fel fără tine.
  • ”Toţi oamenii mari au fost cândva copii, dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte.” - Antoine de Saint- Exupery.
  • Să îmbrăcaţi hăinuţa Micului Prinţ şi să retrăiţi măcar pentru o zi cea mai frumoasă poveste din viaţa fiecăruia – copilăria.
  • Să fiţi copilăroşi şi veseli, energici şi puşi pe şotii, optimişti şi plini de speranţă.
  • Să zâmbiţi şi să vă bucuraţi!

  • Nu uita să te joci mereu, căci cea mai mare bucurie a unui copil este joaca. Aminteşte-le şi celor din jur de asta! La mulţi ani!
  • La mulţi ani de Ziua Copilului! Să nu-ţi pierzi niciodată puritatea din suflet!
  • Nu te grăbi să creşti! La mulţi ani!
  • Păstrează mereu copilăria în suflet şi viaţa ta va fi mult mai frumoasă. La mulţi ani!
  • La mulţi ani, copile! Este 1 Iunie! Este ziua ta! Să creşti cu zâmbetul pe buze şi viaţa să-ţi fie asemeni unui cer senin!
  • La mulţi ani de Ziua Copilului! Să ai o viaţă plină de bucurii, prieteni dragi şi să nu-ţi pierzi niciodată abilitatea de a visa!
  • Veverița sprinteoară, dă de veste iar în țară, Că-n poiana cu izvoare, azi e zi de sărbătoare, Flori, gândaci și licurici, păsărele și pitici, Toți s-au pregătit de zor! La mulți ani de 1 Iunie!
  • În această zi specială, dedicată celor mici, le mulţumim celor care vor duce viitorul nostru mai departe. La mulţi ani, copil frumos!
  • Copilăria este: O distracție fără sfârșit, O experiență curată, O imaginație fără limite, O călătorie artistică, O odă a iubirii, La mulți ani de Ziua Copilului!
  • E primul și cel din urmă cuvânt. E țesută-n aur și-n margaritate. Copilăria-i o adiere de vânt.
  • Învață să-ți trăiești copilăria, Căci ea se duce-așa rapid, De n-ai să poți să zici c-a fost frumoasa, Când s-a pierdut în infinit.
  • Să-ți păstrezi zâmbetul cald, sufletul pur și lumina în priviri ca în prima zi când ai văzut chipul mamei. La mulți ani copil frumos!
  • Viață este o flacără ce se stinge întotdeauna, dar recapătă scântei de câte ori se naște un copil.
  • Păstrează pentru totdeauna în suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodată prea târziu să ai parte de o copilărie fericită. La mulți ani!
  • Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet și fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!
  • Să ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingaș și viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ți azi la iveală gingăşia din tine! La mulţi ani!
  • Să ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit în ziua în care te-am adus pe lume. La mulţi ani!
  • Să-ți păstrezi mereu zâmbetul cald, sufletul pur și lumina din privire. La mulți ani copile drag!
  • Sunt mândră că eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul și viața din prima clipă în care te-am văzut. La mulți ani, puiuţul meu drag!
  • Un copil e cea mai mare bogăție a unui om. Nu e miracol mare mare și bucurie mai frumoasă decât aceea de a avea un copil. Pentru toți copiii lumii, La mulți ani de 1 Iunie!
  • Viața noastră ar fi pustie fară tine, întunecată fără lumina din ochii tăi, tristă fară zâmbetul tău, iar soarele și luna nu ar mai străluci la fel fară tine. La mulți ani!
  • Aşa eram eu la vârsta cea fericita și așa cred că au fost toți copiii, de când îi lumea și pământul, măcar să zică cine ce-a zice.
  • Să nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite și hainele veșnic murdare. Să nu uiți de tine...
  • Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Și ce bucurie imensă! Așa că nu uita să te joci și să le aminteşți și altora să facă asta!
  • 1 Iunie este ziua ta. Eu ți-am dat viață, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Deși ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Mulți Ani și te iubesc mult!
  • La Mulţi Ani! Să ai parte în fiecare zi de bucuria și mândria pe care le-am simțit eu în ziua în care te-am adus pe lume.
  • La Mulţi ani, copil frumos și bun! Să ai o viață plină de bucurii, norocul să te însoțească, iar ghinionul să te ocolească! Toate visele să ți se îndeplinească!
  • Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua în care tu, copilul meu drag și scump, mi-ai schimbat viața pentru totdeauna, 1 iunie, ziua în care te-ai născut tu. La Mulți Ani!
felicitare de 1 iunie cu mesaj text si elemente de petrecere
felicitare cu maini ale unor copii pe un fundal alb cu text La mulți ani de 1 iunie 2023
coifuri de petrecere pe coltul unei felicitari cu text rosu pentru copii de 1 iunie
maini cu vopsea colorata pe o felicitare cu urare frumoasa de ziua copilului
