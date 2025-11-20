Rezultatele loto la extragerile de azi, 20 noiembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 20 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | sursa foto: Shutterstock

Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 20 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 20 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 20 noiembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 20 noiembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 20 noiembrie 2025: 40, 41, 1, 43, 23 + 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 20 noiembrie 2025: 9 8 8 8 6 6

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 20 noiembrie 2025: 7, 22, 25, 12, 16, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 20 noiembrie 2025: 2 0 7 0 1 6

Rezultate Loto la Noroc, joi, 20 noiembrie 2025: 1 3 0 2 8 9 9

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 20 noiembrie 2025: 36, 47, 33, 39, 34, 3

Report la Joker la categoria I de peste 7,69 milioane de euro

Joi, 20 noiembrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 noiembrie 2025, Loteria Romana a acordat 28.608 de castiguri in valoare totala de peste 2,09 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 413.100 de lei ( peste 81.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 59.000 de lei.