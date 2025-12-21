Rezultatele loto la extragerile de azi, 21 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 21 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 21 decembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie 2025, tragerile speciale loto de Crăciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Rezultate Loto azi, 21 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 21 decembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 21 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 21 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 21 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 21 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 21 decembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 21 decembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 21 decembrie 2025:

Report la Joker la categoria I de peste 8,55 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 18 decembrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 28.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,43 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 926.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,54 milioane de lei (peste 8,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 216.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 66.100 de lei (peste 12.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,28 milioane de lei (peste 252.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 124.800 de lei (peste 24.100 de euro).