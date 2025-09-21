Rezultatele loto la extragerile de azi, 21 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 21 septembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 21 septembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 21 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 21 septembrie 2025, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 21 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 21 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 21 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 21 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 21 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 21 septembrie 2025:

Report de peste 32 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 21 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).