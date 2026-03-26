Rezultate Loto azi, 26 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 26 martie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 26 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 26 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 26 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 22 martie, Loteria Română a acordat 30.107 de câștiguri în valoare totală de peste 2,85 milioane de lei.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Loto azi, 26 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 26 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 26 martie 2026: 29, 3, 17, 33, 7 + 8

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 26 martie 2026: 4 7 1 4 9 1

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 26 martie 2026: 22, 13, 40, 19, 6, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 26 martie 2026: 6 6 5 8 7 4

Rezultate Loto la Noroc, azi, 26 martie 2026: 6 9 5 1 0 6 6

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 26 martie 2026: 46, 18, 5, 15, 41, 28

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,92 milioane de euro. Report cumulat Noroc de peste 1,03 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,26 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 141.000 de lei (peste 27.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 346.300 de lei (peste 67.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro).

La tragerea Loto 6/49 din data de 22.03.2026, la categoria a II-a, s-au inregistrat sase castiguri a cate 55.810,61 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Timisoara si Bucuresti, sectorul 2, iar celelalte trei, online, pe bilete.loto.ro si AmParcat.ro.

La tragerea Noroc din data de 22.03.2026, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 50.571,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Tulcea.