Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu. Cum arată destinația de vis

Castelul Bánffy din Răscruci a câștigat premiul Europa Nostra 2026 pentru restaurare și reutilizare adaptivă. Monumentul istoric impresionează prin istoria sa și transformarea într-un important centru cultural.

Un castel din România a ajuns printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu, una dintre cele mai importante distincții dedicate conservării monumentelor istorice de pe continent. Destinația de poveste se află în localitatea Răscruci, județul Cluj, iar Castelul Bánffy a fost recompensat cu prestigiosul premiu „Europa Nostra”.

Castelul a primit această distincție datorită modului în care au fost realizate lucrările de conservare și restaurare, dar și pentru reutilizarea adaptivă a obiectivului cultural prin reintegrarea sa în viața comunității locale. Comisia Europeană și organizația Europa Nostra au anunțat oficial câștigătorii ediției 2026, iar proiectul din România s-a numărat printre cele mai apreciate la nivel european.

Premiile sunt cofinanțate prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene și recompensează anual cele mai importante inițiative dedicate patrimoniului cultural european. Castelul Bánffy din Răscruci s-a remarcat la categoria „Conservare și Reutilizare Adaptivă”, impresionând juriul prin felul în care a fost readus la viață și transformat într-un spațiu activ pentru comunitate.

„Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcțiune contemporană: un spațiu deschis — un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului, contribuind la promovarea valorilor culturale și la consolidarea identității locale”, se arată în comunicatul oficial citat de Digi24.

Castelul Bánffy din Răscruci are o istorie impresionantă și este considerat unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din Transilvania. Construit inițial în secolul al XVIII-lea, edificiul a aparținut influentei familii nobiliare Bánffy, una dintre cele mai importante familii aristocratice din zonă. De-a lungul timpului, castelul a trecut prin numeroase transformări și extinderi, îmbinând elemente arhitecturale baroce și eclectice.

Cum arată destinația de vis

În perioada comunistă, clădirea a fost abandonată și s-a degradat puternic, ajungând într-o stare avansată de deteriorare. Mulți ani, castelul a fost considerat aproape imposibil de restaurat, însă autoritățile și specialiștii implicați în proiect au reușit să readucă la viață monumentul istoric.

Lucrările de restaurare au durat mai mulți ani și au inclus refacerea detaliilor arhitecturale originale, consolidarea structurii și amenajarea unor spații moderne dedicate activităților culturale. În prezent, Castelul Bánffy găzduiește expoziții, concerte, evenimente educaționale și proiecte culturale care atrag turiști din întreaga țară și din străinătate.

Premiul obținut la nivel european confirmă importanța patrimoniului cultural românesc și demonstrează că monumentele istorice pot deveni din nou spații vii, relevante pentru comunitățile locale și pentru generațiile viitoare.