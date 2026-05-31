Antena Căutare
Home News Social Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu. Cum arată destinația de vis

Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu. Cum arată destinația de vis

Castelul Bánffy din Răscruci a câștigat premiul Europa Nostra 2026 pentru restaurare și reutilizare adaptivă. Monumentul istoric impresionează prin istoria sa și transformarea într-un important centru cultural.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 16:22 | Actualizat Duminica, 31 Mai 2026, 16:25
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu. Cum arată destinația de vis | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un castel din România a ajuns printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu, una dintre cele mai importante distincții dedicate conservării monumentelor istorice de pe continent. Destinația de poveste se află în localitatea Răscruci, județul Cluj, iar Castelul Bánffy a fost recompensat cu prestigiosul premiu „Europa Nostra”.

Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu

Castelul a primit această distincție datorită modului în care au fost realizate lucrările de conservare și restaurare, dar și pentru reutilizarea adaptivă a obiectivului cultural prin reintegrarea sa în viața comunității locale. Comisia Europeană și organizația Europa Nostra au anunțat oficial câștigătorii ediției 2026, iar proiectul din România s-a numărat printre cele mai apreciate la nivel european.

Premiile sunt cofinanțate prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene și recompensează anual cele mai importante inițiative dedicate patrimoniului cultural european. Castelul Bánffy din Răscruci s-a remarcat la categoria „Conservare și Reutilizare Adaptivă”, impresionând juriul prin felul în care a fost readus la viață și transformat într-un spațiu activ pentru comunitate.

Articolul continuă după reclamă

„Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcțiune contemporană: un spațiu deschis — un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului, contribuind la promovarea valorilor culturale și la consolidarea identității locale”, se arată în comunicatul oficial citat de Digi24.

Castelul Bánffy din Răscruci are o istorie impresionantă și este considerat unul dintre cele mai frumoase monumente istorice din Transilvania. Construit inițial în secolul al XVIII-lea, edificiul a aparținut influentei familii nobiliare Bánffy, una dintre cele mai importante familii aristocratice din zonă. De-a lungul timpului, castelul a trecut prin numeroase transformări și extinderi, îmbinând elemente arhitecturale baroce și eclectice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum arată destinația de vis

În perioada comunistă, clădirea a fost abandonată și s-a degradat puternic, ajungând într-o stare avansată de deteriorare. Mulți ani, castelul a fost considerat aproape imposibil de restaurat, însă autoritățile și specialiștii implicați în proiect au reușit să readucă la viață monumentul istoric.

Lucrările de restaurare au durat mai mulți ani și au inclus refacerea detaliilor arhitecturale originale, consolidarea structurii și amenajarea unor spații moderne dedicate activităților culturale. În prezent, Castelul Bánffy găzduiește expoziții, concerte, evenimente educaționale și proiecte culturale care atrag turiști din întreaga țară și din străinătate.

Citește și: Artista care s-a retras din muzică și trăiește într-un castel alături de 12 pisici. Despre cine este vorba

Premiul obținut la nivel european confirmă importanța patrimoniului cultural românesc și demonstrează că monumentele istorice pot deveni din nou spații vii, relevante pentru comunitățile locale și pentru generațiile viitoare.

Rezultate Loto azi, 31 mai 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Alimente neperisabile pe care e recomandat să le ai în casă în caz de urgență. Ce poți adăuga pe lista de cumpărături...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Observatornews.ro Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Unde te adăpostești în cazul unui atac. Câte buncăre funcționale sunt în România
Unde te adăpostești în cazul unui atac. Câte buncăre funcționale sunt în România
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Tarifele au explodat în 2026
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Tarifele au explodat în 2026
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x