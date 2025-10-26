Rezultatele loto la extragerile de azi, 26 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 26 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 26 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 26 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 26 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 26 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 26 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 26 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 26 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 26 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 26 octombrie 2025:

Report de 43 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 26 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.