Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 23 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 15:17 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 15:22
Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 23 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 23 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Citește și: A câștigat 100 000 de dolari la loto după ce s-a lăsat pe mâna ChatGPT. Femeia a decis ce va face cu banii imediat

Rezultatele Loto de joi, 23 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 23 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 23 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 23 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 23 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 23 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 23 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 23 octombrie 2025:

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Report de peste 42,47 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 23 octombrie 2025

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 23 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Citește și: Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

