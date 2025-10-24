Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 8,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile viitoare

Loteria Română a organizat joi, 23 octombrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 42,47 milioane de lei.

Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 4,64 milioane de euro | Shutterstock.com

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 23 octombrie. Report la Loto 6/49 de peste 8,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Duminică, 26 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Rezultatele Loto de joi, 23 octombrie 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 23 octombrie 2025: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 23 octombrie 2025: 4, 6, 5, 2, 6, 4,

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 23 octombrie 2025: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 23 octombrie 2025: 0, 3, 6, 7, 0, 7

Rezultate Loto la Noroc, joi, 23 octombrie 2025: 1, 6, 1, 1, 9, 5, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 23 octombrie 2025: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Ce premii s-au câștigat la Loto, joi, 23 octombrie 2025

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 780.639,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați.

La tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 745.501,64 de lei fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și din Timișoara.