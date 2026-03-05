Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 martie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 08:25 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 08:43
Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Profimedia

Loteria Română orgsnizează noi trageri Loto astăzi, 5 martie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 5 martie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 5 martie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 5 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 5 martie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 5 martie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 5 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 5 martie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 5 martie 2026:

Report Loto la tragerile de joi, 5 martie 2026

Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 martie, Loteria Romana a acordat peste 41.100 de castiguri in valoare totala de peste 3,76 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 74.900 de lei.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La acelasi joc, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, sector 2.

La tragerea Joker, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

