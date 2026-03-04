Antena Căutare
Un milion de români riscă amenzi de 50.000 de euro, dacă rup ghiocei! Unde se aplică sancțiunea și ce părți ale florii sunt toxice

Aproximativ un milion de români riscă amenzi de zeci de mii de euro dacă rup ghiocei. Descoperă unde se întâmpla asta, dar și care sunt părțile toxice ale florii.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 17:09 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 18:01
Descoperă ce români riscă astfel de amenzi pentru culegerea ghioceilor | sursa foto: Profimedia

Ghioceii sunt printre cele mai iubite flori de primăvară și mai sunt cunoscuți drept „vestitorii primăverii”. Totuși, se pare există un loc unde aproximativ un milion de români riscă amenzi de 50.000 de euro, dacă rup acesta plante. Descoperă unde se întâmplă asta, dar și care sunt părțile toxice ale plantei.

Un milion de români riscă amenzi de zeci de mii de euro dacă rup ghiocei. Unde se întâmplă asta și care sunt părțile toxice ale florii

Nu mai este o noutate faptul că ghioceii sunt unele dintre cele mai îndrăgite flori de primăvară, fiind un adevărat simbol al renașterii naturii, după iarnă. Totuși, aproximativ un milion de români sunt în situația de a risca o amendă de până la 50.000 de euro dacă rup aceste flori.

Astfel, pentru cei care nu știu, ghioceii sunt o plantă protejată în Germania și amenzile aplicate celor care rup aceste flori sunt extrem de mari. În Germania, la ultimul recensământ, exista o comunitate de români de 909.539 de persoane. Astfel, potrivit datelor publicate de Bußgeldkatalog.org, sancțiunile pentru culegerea sau dezgroparea ilegală a plantelor protejate variază în funcție de landuri:

Hamburg: între 25 și 50.000 de euro Bremen: între 50 și 20.000 de euro Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro Renania-Palatinat: între 76,69 și 10.225,84 de euro Turingia: între 75 și 10.000 de euro În alte landuri, amenzile pornesc de la 25 sau 50 de euro. În cazuri grave, culesul ilegal de plante poate atrage sancțiuni de până la 50.000 de euro, au informat cei de la libertatea.ro.

Este important de menționat faptul că nu doar ghioceii sunt flori protejate, ci și lăcrămioarele, anemonele de pădure sau narcisele.

Aceste măsuri se aplică, de fapt, ca urmare a faptului că în Germania aceste plante sunt în pericol. Autoritățile locale au decis să ia măsuri pentru protejarea și conservarea acestor flori. Cei care vor să se bucure de ghiocei trebuie să îi cumpere de la magazine sau de la comercianți autorizați. Cine are ghiocei în propria grădină are permisiunea de a a-i transplanta în altă parte a grădinii, dar nu are voie să dezgroape ghiocei sălbatici din păduri sau pajiști.

De asemenea, e important de menționat faptul că ghioceii au anumite părți toxice. Este vorba despre bulbii ce conțin anumite substanțe ce, odată ingerate, pot provoca dureri de stomac, vărsături și greață. Totuși, planta în sine nu este considerată a fi una periculoasă.

