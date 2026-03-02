Rezultate Loto, 1 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,22 milioane de lei la tragerile de joi, 5 martie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro) la tragerile de joi, 5 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 1 martie 2026, la toate categoriile de joc.

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Report la Joker la categoria I de peste 10,92 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.

„La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La același joc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București, sector 2.

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.”, au anunțat reprezentanții Loteriei Române.

Rezultate Loto azi, 1 martie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Iată numere câștigătoare la loto de pe 1 martie.

Rezultate Loto la Joker, azi, 1 martie 2026: 17, 18, 5, 31, 24, +11

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 1 martie 2026: 8, 0, 8, 4, 8, 9

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 1 martie 2026: 18, 4, 2, 24, 8, 13

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 1 martie 2026: 6, 3, 5, 9, 6, 2

Rezultate Loto la Noroc, azi, 1 martie 2026: 4, 7, 1, 9, 7, 8, 6

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 1 martie 2026: 38, 24, 36, 15, 1, 26

