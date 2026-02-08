Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 8 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 februarie 2026, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 10:39 | Actualizat Duminica, 08 Februarie 2026, 10:59
Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase la tragerile Loto de duminică, 8 februarie 2026 | Shutterstock

Loteria Română a organizat noi trageri Loto astăzi, 8 februarie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de duminică.

Tragerile încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

La extragerile Loto de joi, 5 februarie 2026, au fost acordate peste 34.900 de câștiguri în valoare totala de peste 1,9 milioane de lei.

Rezultate Loto azi, 8 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 8 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 8 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 8 februarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 8 februarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 8 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 8 februarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 8 februarie 2026:

Report extrageri Loto duminică, 8 februarie 2026

Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase la tragerile Loto de duminică, 8 februarie 2026. Jucătorii au noi șanse de câștig la finalul acestei săptămâni.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro). La Super Noroc există un report cumulat în valoare de peste 32.600 de lei.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase de astăzi.

