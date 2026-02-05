Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 5 februarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. La tragerile de duminica, 1 februarie 2026, au fost oferite 30.714 câștiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.

Rezultate Loto azi, 5 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 5 februarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 5 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 5 februarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 5 februarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 5 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 5 februarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 5 februarie 2026:

Report Loto la extragerile de joi, 5 februarie 2026

Pentru tragerile de astăzi, 5 februarie 2026, Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc a fost pus în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de duminică, 1 februarie 2026

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 februarie 2026, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro. De asemenea, la tragerea Noroc de duminică, 1 februarie 2026, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.