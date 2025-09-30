Un bărbat a găsit un bilet câștigător la loterie, în buzunarul jachetei! S-a ales cu peste 15 milioane de euro! Cum a fost posibil

Un bărbat a descoperit din întâmplare în buzunarul unei jachete un bilet câștigător la loterie, ce i-a adus peste 15 milioane de euro. Descoperă cum a fost posibil.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut recent un bărbat. Omul a descoperit în buzunarul unei jachete o hârtie, ce i-a atras atenția. S-a uitat mai atent și a realizat că este vorba despre un bilet la loterie, ce i-a adus peste 15 milioane de euro. Descoperă în rândurile de mai jos cum a fost posibil una ca asta.

Întâmplarea s-a petrecut de curând în Germania. Omul a găsit din întâmplare în buzunarul uneia dintre jachete o hârtie mai veche. Curios, s-a uitat mai atent și a realizat că este vorba despre un bilet la loterie. Și-a adus aminte că jucase niște numere în urmă cu șase luni, așa că a verificat dacă respectivele cifre alese s-au dovedit a fi câștigătoare. Și nu numai că au fost numere cu noroc, dar omul s-a ales cu un incredibil premiu de 15,3 milioane de euro.

„Am auzit la radio despre căutarea câștigătorului și m-am gândit: cum poate cineva să fie atât de prost încât să nu meargă să încaseze un astfel de premiu?”, a spus bărbatul care locuiește în Hesse (vestul Germaniei), citat de un comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Câștigătorul a fost căutat de filiala loteriei timp de șase luni, ajungându-se chiar să fie lipite afișe. Germanul nu știa că tocmai el ghicise combinația câștigătoare, cu numărul suplimentar, scris pe biletul de casierie. Norocul bilet se afla din martie anul trecut în buzunarul unei jachete uitate în dulapul familiei.

Și iată că, șase luni mai târziu, din întâmplare, omul a găsit biletul și a avut norocul că a putut să ridice uimitorul premiu.

În ceea ce privește suma, aceasta va fi folosită pentru achiziționarea unei canapele noi și pentru întreținerea copiilor cuplului, potrivit comunicatului, care nu precizează alte proiecte ale norocosului câștigător.