Rezultate simulare Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a își află astăzi notele

Astăzi, 30 martie, vor fi comunicate rezultatele pentru elevii de clasa a VIII-a la simularea pentru Evaluarea Națională.

Elevii se vor bucura acum de o nouă metodă prin care vor putea afla notele la simularea Evaluării Naționale 2026.

Simularea pentru evaluarea națională a avut loc în perioada 16-18 martie. Elevii de clasa a VIII-a au dat atunci probe la Limba română, Limba maternă și Matematică.

Atât elevii, cât și părinții trebuie să știe că rezultatele simulării nu vor fi afișate public, pe liste cu nume, ci vor fi comunicate de fiecare școală în parte elevilor săi. Copiii își vor primi notele individual și acestea vor fi trecute în catalog doar la solicitarea părinților sau a elevilor.

Cum își vor afla elevii de clasa a VIII-a notele după simularea Evaluării Naționale 2026

Fiecare unitate de învățământ este responsabilă să furnizeze informațiile privind notele fiecărui elev de clasa a VIII-a folosindu-se de codul unic atribuit pentru ca informațiile să fie transmise în conformitate cu protecția datelor personale.

Citește și: Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la română și matematică! Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Învățământului a decis să aplice aceste reguli pentru a evita expunerea publică a rezultatelor și pentru a-i încuraja pe elevi să participe la simulări pentru a se testa înainte de examenul de Evaluare Națională 2026.

Lucrările elevilor au fost corectate digital, cu câte doi profesori care analizează aceeași lucrare. Dacă se întâmplă ca între notele acordate de cei doi evaluatori să existe o diferență mai mare de un punct, atunci lucrarea este trimisă pentru corectare către alți doi evaluatori, nota finală fiind calculată pe baza celor 4 evaluări primite.

Un alt lucru important de care elevii de clasa a VIII-a trebuie să țină cont este că nu se depun contestații la rezultatele obținute la simulare. Fiecare elev în parte își va afla notele la clasă, î mod confidențial, pentru ca Ministerul să se asigure că fiecare dascăl în parte respectă protecția datelor elevilor fiecărei școli.

Iată care este calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a.

Citește și: A luat 9,95 la Evaluarea Națională, dar a depus contestație. Ce notă finală a primit

Calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Citește și: Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul