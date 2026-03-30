Rezultate simulare Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a își află astăzi notele

Astăzi, 30 martie, vor fi comunicate rezultatele pentru elevii de clasa a VIII-a la simularea pentru Evaluarea Națională.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 11:25 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 11:51
Elevii se vor bucura acum de o nouă metodă prin care vor putea afla notele la simularea Evaluării Naționale 2026. | Shutterstock

Simularea pentru evaluarea națională a avut loc în perioada 16-18 martie. Elevii de clasa a VIII-a au dat atunci probe la Limba română, Limba maternă și Matematică.

Atât elevii, cât și părinții trebuie să știe că rezultatele simulării nu vor fi afișate public, pe liste cu nume, ci vor fi comunicate de fiecare școală în parte elevilor săi. Copiii își vor primi notele individual și acestea vor fi trecute în catalog doar la solicitarea părinților sau a elevilor.

Cum își vor afla elevii de clasa a VIII-a notele după simularea Evaluării Naționale 2026

Fiecare unitate de învățământ este responsabilă să furnizeze informațiile privind notele fiecărui elev de clasa a VIII-a folosindu-se de codul unic atribuit pentru ca informațiile să fie transmise în conformitate cu protecția datelor personale.

Citește și: Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la română și matematică! Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Învățământului a decis să aplice aceste reguli pentru a evita expunerea publică a rezultatelor și pentru a-i încuraja pe elevi să participe la simulări pentru a se testa înainte de examenul de Evaluare Națională 2026.

Lucrările elevilor au fost corectate digital, cu câte doi profesori care analizează aceeași lucrare. Dacă se întâmplă ca între notele acordate de cei doi evaluatori să existe o diferență mai mare de un punct, atunci lucrarea este trimisă pentru corectare către alți doi evaluatori, nota finală fiind calculată pe baza celor 4 evaluări primite.

Un alt lucru important de care elevii de clasa a VIII-a trebuie să țină cont este că nu se depun contestații la rezultatele obținute la simulare. Fiecare elev în parte își va afla notele la clasă, î mod confidențial, pentru ca Ministerul să se asigure că fiecare dascăl în parte respectă protecția datelor elevilor fiecărei școli.

Iată care este calendarul Evaluării Naționale 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a.

Citește și: A luat 9,95 la Evaluarea Națională, dar a depus contestație. Ce notă finală a primit

Calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Citește și: Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul

(P) Energie verde la tine acasă: tot ce trebuie să știi despre sistemele fotovoltaice... Actorul James Tolkan din Top Gun a murit. Avea 94 de ani...
AS.ro Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Observatornews.ro Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Antena 3 O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rezultate Loto azi, 29 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 29 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Rezultate Loto, 26 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11,93 milioane de euro. Ce premii sunt în joc
Rezultate Loto, 26 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11,93 milioane de euro. Ce premii sunt în joc
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat în ea
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat BZI
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au dispărut zidarii
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au... Jurnalul
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro Observator
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne gravidă
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne... MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
