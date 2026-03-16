Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul

Elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă la simularea Evaluării Naționale 2026 la Limba și literatura română. Află ce texte au primit, ce subiecte au avut de rezolvat și când vor fi afișate baremul și rezultatele.

Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 11:20 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 11:27
Elevii aflați în anii terminali ai școlii gimnaziale au avut astăzi un prag important de trecut: prima probă din cadrul simulărilor pentru Evaluarea Națională 2026. Aceștia au susținut proba de Limba și literatura română, fiind nevoiți să se prezinte în săli cel târziu la ora 8:30, pentru ca examenul să înceapă la ora 9:00. Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor a fost de două ore din momentul distribuirii acestora.

Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a

Subiectele au fost împărțite în două părți. Primul subiect a inclus exerciții bazate pe două texte la prima vedere, iar al doilea a presupus redactarea unei compuneri de minim 150 de cuvinte. Cei care au terminat mai repede au avut voie să părăsească sala după cel puțin o oră de la primirea subiectelor.

Ce au avut de rezolvat elevii la primul subiect

Primul subiect le-a oferit elevilor două texte: un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu și un articol semnat de Vintilă Mihăilescu, „Eu și vulpea”, publicat în Dilema Veche. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe.

Primele întrebări au vizat itemi de atenție și identificare a unor aspecte din text. Acestea au fost de tip grilă, elevii trebuind doar să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect. Subiectul I valorează 70 de puncte și reprezintă cea mai mare parte a examenului. Găsești subiectele în galeria foto, conform datelor preluate de la Edupedu.ro.

Subiectul al II-lea a fost notat cu 20 de puncte și le-a cerut elevilor să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte. Ei au trebuit să răspundă la întrebarea „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”, utilizând cel de-al doilea text și exprimându-și opinia personală sau rezultatele unei lecturi.

Când se afișează baremul și rezultatele

Baremul pentru proba de Limba și literatura română va fi afișat astăzi, la ora 15:00. Rezultatele finale ale simulării vor fi publicate pe data de 30 martie 2026. Este important de menționat că notele obținute la simulări sunt orientative și au rolul de a arăta nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul real din vară. Aceste note pot fi trecute în catalog, însă doar la cererea elevului sau a părinților.

Simularea reprezintă astfel o oportunitate importantă pentru elevi de a-și evalua cunoștințele și de a identifica ariile în care mai au nevoie de pregătire înainte de Evaluarea Națională propriu-zisă.

