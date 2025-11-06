Antena Căutare
Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la română și matematică! Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Educației a publicat noi modele de subiecte pentru examenul de Evaluare Națională 2026 atât la limba și literatura română, cât și la matematică. Descoperă mai jos subiectul și baremul cu rezolvările.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:26 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 16:03
Descoperă noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026

Miercuri, pe 5 noiembrie 2025, cei de la Ministerul Educației au anunțat faptul că au fost opublicate noi modele de subiecte la română și matematică pentru examenul de Evaluare Națională 2026.

Descoperă în rândurile de mai jos subiectul și baremul cu rezolvările la cele două materii de la examenul ce va fi susținut de elevii claselor a aVIII-a în datele de 24 și 26 iunie 2026.

Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 la română și matematică! Subiect și barem cu rezolvări

Ministerul Educaţiei a publicat miercuri, pe 5 noiembrie 2025, noile modele de subiecte pentru examenele de Evaluare Națională 2026 și Bacalaureat 2026. Ele sunt disponibile pe site-ul instituției, dar și în rândurile de mai jos.

Asolvenții claselor a VIII-a vor încheia cursurile pe data de 12 iunie 2026 și vor avea la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a recapitula materia.

În data de 22 iunie 2026 se va desfășura examenul de Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română.

Noile modele de subiecte și baremul pentru Evaluarea Națională 2026 la Limba și literatura română

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română
  • Iată AICI baremul noile modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română

Anul acesta, la subiectul al treilea s-a propus realizarea unei caracterizări de personaj.

Noile modele de subiecte și baremul pentru Evaluarea Națională 2026 la Matematică

În data de 24 iunie 2026 se va desfășura examenul de Evaluare Națională 2026 la Matematică.

  • Iată AICI noile modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2026 la Matematică.
  • Iată AICI baremul noile modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2026 la Matematică.

Noile modele de subiecte și baremul pentru Evaluarea Națională 2026 la Limba și literatura maternă

În data de 26 iunie se va desfășura examenul de Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura maternă.

  • Iată AICI noile modele de subiecte și bareme pentru Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura maternă

Calendar Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026

colaj foto cu elevi si profesor la centru de examen
  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

