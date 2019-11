Române, asta este pentru tine! Țara ta are o rută de tren unică în Europa pe care CFR vrea să o prăpădească

Se poate face o paralelă atât privind însusirile tehnice între aceste două linii ferate cât şi între peisajul montan pe care îl străbat. Linia ferată Semmering are o lungime totala de 40 Km între Glognitz-Mürzuschlag pe o diferenţă de nivel de 388 m; la noi este o diferenţă de nivel de 340 m pe o lungime de 34 km.

colo au fost construite 15 tunele, iar aici 14 tunele. Cel mai înalt viaduct al căi ferate Semmering are 47m, viaductul Jitin are 37 m. Deosebirea mare constă în lungimea tunelurilor. Cel mai lung are 1428 m, în timp ce pe linia Oraviţa-Anina cel mai lung este de 660 m (Gârlişte).

Marea artă a construcţiei aceste căi ferate consta în faptul că are o inclinare de 20% faţă de celelalte căi ferate care au avut o inclinare cu diferenţă de nivel de 14.

De asemenea rază curbelor la această linie este de 114 m faţă de celelalte căi care au o rază de 150 m. Din aceste motive au fost nevoie de locomotive şi vagoane speciale. Trecerea peste văi adânci are o lungime totală de 843 m, iar tunelele masoară o lungime totală de 2084 m.

A fost nevoie să se facă strapungeri şi taieturi în deal pe o distanţă de 21 km şi numai pe aproximativ 10 km trenul are o linie ferată normala.

Tunelele au fost săpate cu dalta şi târnăcopul, dinamita nefiind inventată incă. Linia ferată Oravita-Anina are o lungime de 34 km, iar construcţia ei a costat în total 5.000.000 de guldeni. Au fost construite în total 10 viaducte cu o lungime totala de 843 m, tuneluri într-o lungime totala de 2084 m şi strapungeri de dealuri pe o lungime totală de 21.171 m.

Trecerea peste văi se împarte între urmatoarele puncte: Oraviţa şi Maidan 6 treceri - dintre care viaductul cel mai lung este aşa numitul viaduct Racoviţă de 115 m lungime şi 26,5 m înăltime; Maidan şi Lişava au un viaduct, între Lişava şi Gârlişte (Caraşova) sunt doua viaducte dintre care ultimul este cel de la Jitin - acesta fiind o adevarată opera de artă.

(sursa: oravita-anina.eu)