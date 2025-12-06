Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate a lui chef Roxana Blenche. Dulcele cu care îți vei impresiona oaspeții de Crăciun

Toată lumea știe deja să pregătească rețeta clasică de cozonac, dar puțini știu de această delicioșenie cu fructe confiate.

Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate va deveni rapid preferata invitaților tăi la masa de Crăciun.

Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru cozonacul - trandafir necesită puține ingrediente, iar rezultatul este un desert plin de gust și savoare. Întreaga casa va mirosi a cozonac cald, iar cei mici se vor bucura de cozonacul delicios într-o nouă formă.

Rețeta de cozonac-trandafir a lui Chef Roxana Blenche

Ingrediente - Rețeta de cozonac-trandafir a lui Chef Roxana Blenche

1 kg făină

120 gr zahăr

2 plicuri zahăr vanilat

6 gălbenușuri

50 gr drojdie proaspătă

600 ml lapte călduț

50 gr unt topit

fructe confiate

Mod de preparare - Rețeta de cozonac-trandafir a lui Chef Roxana Blenche

Mai întâi cernem făina într-un bol, adăugăm 120 gr zahăr, 2 plicuri de zahăr vanilat, un praf de sare și 6 gălbenușuri. Într-un vas separat amestecăm 50 gr drojdie proaspătă cu 100 ml lapte și o lăsăm să se activeze, apoi turnăm peste amestecul cu făină. Este momentul să punem vasul cu toate aceste ingrediente la mixer pentru frământarea aluatului. În timp ce aluatul se frământă adăugăm treptat lapte călduț, iar la final, înainte de a opri mixerul adăugăm 50 gr de unt topit.

După ce cozonacul s-a frământat timp de 20 minute, e timpul să lăsăm aluatul la dospit pentru o oră. După ce a crescut, scoatem aluatul pe suprafața de lucru pe care am uns-o în prealabil cu ulei de floarea soarelui.

Împărțim aluatul în două părți egale și începem să întindem bine cu sucitorul una dinte bucăți. Ungem foaia cu unt, presărăm zahăr pe toată suprafața și distribuim uniform fructele confiate. Apoi rulăm bine aluatul și trecem la următoarea bucată pe care, la fel, o întindem cu sucitorul și repetăm procesul. După ce am pus fructele confiate pe cea de-a doua foaie de aluat, punem în marginea ei cealaltă parte rulată și rulăm foaia cu acel rulou la interior.

După ce am rulat, tăiem pe mijloc ruloul, dar nu până la capăt și începem să îl răsucim și astfel ajunge să aibă formă de trandafir. Așezăm cozonacul într-o tavă rotundă, îl mai lăsam la dospit 35 minute, îl ungem cu ou și îl dăm la cuptor pentru o oră la 165 grade Celsius.

Veți obține o bunătate de cozonac care se va rupe în fâșii, fraged și pufos. După ce se răcește, puteți să îl pudrați cu zahăr. Este perfect de servit cu o cană de lapte cald.

