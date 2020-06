Trei persoane vindecate de coronavirus s-au reinfectat. Cum explică un medic fenomenul alarmant: ”Sunt două tulpini de virus diferite!”

Din păcate, bărbatul în vârstă de 48 de ani a dezvoltat o formă gravă de coronavirus, fiind internat la ATI.

”Unul dintre cazuri a fost chiar grav, a fost chiar la terapie intensivă la prima internare, a fost unul din cazurile care a primit plasmă. Deci nu intră în discuție că testele ar fi fost false. Este cu certitudine o reinfecție cu o altă tulpină, pentru că și de această dată pacientul vine cu manifestări clinice. Nu s-a făcut al doilea test întâmplător. A venit cu febră, a venit cu manifestările care sugerau infecția cu SARS CoV-2 și acesta a fost motivul pentru care a fost internat din nou. Pledez pentru ideea unei tulpini diferite și forma pe care o are pacientul în acest moment este diferită. Nu este critică, așa cum a fost prima dată”, a explicat doctorul.

Deși au avut același virus, pacienții care s-au infectat a doua oară au avut cu totul alt simptom al bolii.

”Pacientul are anticorpi, vorbesc atât de acest caz, care a fost cel mai grav, dar și de celelalte două, mai ușoare. Are anticorpi, față de prima infecție, lucru care confirmă faptul că a trecut de acea boală și că a creat anticorpi care ar fi trebuit să fie protectivi. Dar protecția nu o poate asigura față de o tulpină de virus diferită. Deci am testat anticorpii, are o cantitate mare de anticorpi și IGM de infecție recentă, dar nu îl ajută în fața acestei tulpini. Era previzibil că sunt în circulație cel puțin două variante diferite. Și după formele de manifestare pe care le-am avut: unii pacienți au fost dominați de problemele respiratorii și au fost cazurile cele mai grave, alții au venit cu forme dominate de problemele digestive, și-au pierdut gustul, mirosul, au avut diaree, profilul virusului a fost diferit”, a mai spus medicul Victoria Bîrluțiu.