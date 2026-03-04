Mireasa, sezon 13. Sebastian, cuvinte grele la adresa lui Daniel. Băiatul a atins un subiect delicat. Ce l-a supărat pe Alexandru

În emisia live de miercuri din Mitreasa: Meciul Iubirii, de pe 4 martie 2026, Sebastian i-a adresat cuvinte grele lui Daniel. Subiectul delicat pe care l-a atins băiatul a făcut-o pe Simona Gherghe să intervină imediat.

Conflictele au luat cu asalt casa băieților de la Mireasa sezonul 13. Și de data aceasta, Daniel se află în centrul atenției. Iubitul Claudiei a reușit să stârnească o mulțime de comentarii răutăcioase din partea colegilor de platou.

Printre cei care au încercat să calmeze spiritele se numără și Alexandru. În ciuda eforturilor depuse, concurentul s-a lovit atitudinea ostilă a lui Aron. Partenerul Emei și-a stăpânit cu greu nervii și reacțiile în fața camerelor de filmat, după discuția avută cu tânăra.

De asemenea, Sebastian a ținut să poarte o conversație sinceră și directă cu Daniel. Tânărul a dat cărțile pe față, iar iubitul Claudiei și-a dorit să încheie orice dialog cu acesta pentru a nu da curs unei situații delicate.

Simona Gherghe i-a atras atenția lui Sebastian în live-ul de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, după imaginile văzute

Tensiunile din casa Mireasa sezonul 13 l-au făcut pe Alexandru să răbufnească. Mai mult, tânărul a mers direct în brațele Giuliei pentru a-i spune despre cele întâmplate.

„Îi arunc în aer!”, i-a zis Alexandru partenerei sale.

„Oprește-te!”, l-a rugat Giulia.

De asemenea, cuvintele dure ale lui Sebastian a făcut-o pe Simona Gherghe să intervină în live-ul de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii. Prezentatoarea TV i-a făcut o serie de reproșuri concurentului, spunându-i că nu este în regulă să facă discriminare.

„Din punctul meu de vedere porți fustă de mult timp! Ai un comportament fix ca o femeie uneori!”, au fost cuvintele lui Sebastian care au deranjat-o pe moderatoarea emisiunii.

„Îmi cer scuze pentru remarcă dacă v-a deranjat, nu am încercat să vă jignesc! (...) E o expresie pe care o stăpânesc prost!”, s-a scuzat Sebastian.

„Nu aș vrea ca fetele să se simtă în inferioritate față de băieți!”, a mai adăugat Simona Gherghe, vizibil deranjată de vorbele concurentului.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

