Un bărbat din Bacău a fost înștiințat de DGASPC că a murit, deși trăiește. Cum a explicat instituța eroarea: „Eu sunt încă aici”

Domnul Eugen Popa, din localitatea băcăuană Valea Seacă a primit un document oficial de la DGASPC Bacău, prin care a fost înștiințat că a murit. Bărbatul, cât se poate de viu, a tratat cu umor situația și a povestit pe rețelele sociale în ce situație s-a aflat. Reprezentanții insituției au precizat că a fost o „eroare de redactare”.

Domnul Eugen a povestit pe Facebook despre documentul primit și, cu ironie, le-a precizat prietenilor că dacă îl văd pe stradă să știe că este o apariție: „un decedat funcțional”. „Urmarea decesului persoanei cu handicap...”, este scris la începutul documentului.

„Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici”. Domnul Eugen a tratat cu umor documentul în care a fost înțiințat că... a murit. Ce voia să-l anunțe, de fapt, DGASPC Bacău

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug.

Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia.

Articolul continuă după reclamă

Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin.

Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul

Reprezentanţii DGASPC Bacău au precizat, pentru Agerpres, că actul emis de instituţie are erori de redactare. Mai exact, reprezentanții instituției voiau să-l anunțe pe domnul Eugen că nu mai are drept la rovinietă gratuită cum a avut până acum. De la „neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării”, reprezentanții DGASPC au ajuns la cuvântul „deces”.

„Facem precizarea că, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevăzută de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006. În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit să îl înştiinţăm că dreptul la rovinieta gratuită a încetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizării termenului 'deces' în locul menţiunii corecte 'neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării'”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău, Elena Emilia Sorana Colţănel.

Citește și: Motivul pentru care un turist nu s-ar mai întoarce niciodată în București. Ce l-a dezamăgit la Capitala României