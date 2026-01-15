Antena Căutare
Home News Social Un bărbat din București a păcălit în repetate rânduri casele de marcat. Cum a reușit și ce s-a descoperit

Un bărbat din București a păcălit în repetate rânduri casele de marcat. Cum a reușit și ce s-a descoperit

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din București a fost prins și arestat pentru furt. Descoperă cum a ajuns să păcălească de mai multe ori casele tip „self pay”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 10:43 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 17:01
Descoperă ce tehnică folosea omul pentru a păcăli casele de „self pay” | sursa foto: Profimedia

Un bucureștean din Sectorul 2 a reușit să păcălească de mai multe ori casele tip „self pay”. Nu i-a fost deloc teamă de camerele de filmat, însă oamenii legii l-au prins și astfel a ieșit la iveală cum a reușit să plăteascu un aspirator de 249 de lei și să plece acasă cu unul de 2499 de lei. Descoperă toate detaliile despre acest caz în rândurile de mai jos.

Un bărbat din București a păcălit în repetate rânduri casele de marcat. Cum a reușit și ce s-a descoperit

Un om în vârstă de 56 de ani a fost prins și arestat după ce oamenii legii au descoperit că se face vinovat de furt și înșelăciune, totul după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să treacă de casele de marcat ale unui magazin din Sectorul 2 cu produse pe care nu le plătise.

Citește și: Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia! Ce s-a întâmplat

Articolul continuă după reclamă

Ancheta întocmită a scos la iveală faptul că bărbatul descoperise un truc ce i-a permis să iasă dintr-un magazine pe care îl frecventa cu produse scumpe, fără să plătească pentru ele. Urmărind filmările de pe camerele de supraveghere, angajații magazinului cu pricina au observat tehnica aplicată de om. Inculpatul ar fi de mai multe ori în perioada 28 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026.

Astfel, pe 28 decembrie 2025, omul a luat luat cinci sticle de suc, dar a plătit doar pentru patru dintre ele. Văzând că nu au fost probleme și că nu a fost 31 decembrie, acesta a cumpărat un aspirator în valoare de 249,99 de lei. Ulterior, omul a revenit la magazin și l-a schimbat cu un model mai scump, în valoare de 2.499,99 de lei. La ieșire, el a folosit bonul fiscal de la primul aspirator. Cinci zile mai târziu, aceasta a venit să cumpere o sticlă de whisky în valoare de 54 de lei, însă a ieșit din magazine cu una de 393 de lei. Și, de parcă nu ar fi fost suficient, după doar câteva minute a revenit și a repetat fapta tot cu aceleași produse, au informat cei de la libertatea.ro. Cu altă ocazie, omul și-a cumpărat un set de covorașe auto, însă a achitat doar o sticlă de suc.

Descoperit, hoțul a fost arestat și este cercetat de către polițiștii de la Sectia 28 de Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și înșelăciune, sub supravegherea Patchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

(P) Ce este, de fapt, un jucător high roller la casino... Rezultate Loto azi, 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Antena 3 Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate Nord-coreenii au fost șocați să vadă la TV un film nou comandat de Kim, cu violență, complot, relații extraconjugale și chiar nuditate
SpyNews Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât” Valentin de la Mireasa o acuză pe Alina că l-ar fi bătut! Fostul concurent neagă că a fost violent cu ea: ”Mi-a băgat mâna în gât”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Motivul pentru care un turist nu s-ar mai întoarce niciodată în București. Ce l-a dezamăgit la Capitala României
Motivul pentru care un turist nu s-ar mai întoarce niciodată în București. Ce l-a dezamăgit la Capitala României
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale
Sticky Toffee Pudding. Desert englezesc cu sos caramel și curmale Catine.ro
Cine este Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România care a murit la vârsta de 46 de ani. Care e cauza morții
Cine este Nicoleta Drăgușin, jurnalista CNN în România care a murit la vârsta de 46 de ani. Care e cauza morții
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu problema președintelui
După ce l-a auzit pe Nicușor Dan la TV, un profesor român a ajuns într-o enciclopedie matematică de prestigiu cu... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii
Cod roșu de amenzi, concedieri și plafonări de salarii Jurnalul
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum?
Test Yin-Yang: In ce vibratie energetica te afli acum? Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători Observator
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii
Beneficiile salinei în sezonul rece. Cum poate ajuta la tratarea problemelor respiratorii MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona
Stresul și anxietatea: care este diferența? Strategii pentru a le gestiona DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x