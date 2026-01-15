Un bărbat în vârstă de 56 de ani din București a fost prins și arestat pentru furt. Descoperă cum a ajuns să păcălească de mai multe ori casele tip „self pay”.

Un bucureștean din Sectorul 2 a reușit să păcălească de mai multe ori casele tip „self pay”. Nu i-a fost deloc teamă de camerele de filmat, însă oamenii legii l-au prins și astfel a ieșit la iveală cum a reușit să plăteascu un aspirator de 249 de lei și să plece acasă cu unul de 2499 de lei. Descoperă toate detaliile despre acest caz în rândurile de mai jos.

Un bărbat din București a păcălit în repetate rânduri casele de marcat. Cum a reușit și ce s-a descoperit

Un om în vârstă de 56 de ani a fost prins și arestat după ce oamenii legii au descoperit că se face vinovat de furt și înșelăciune, totul după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să treacă de casele de marcat ale unui magazin din Sectorul 2 cu produse pe care nu le plătise.

Ancheta întocmită a scos la iveală faptul că bărbatul descoperise un truc ce i-a permis să iasă dintr-un magazine pe care îl frecventa cu produse scumpe, fără să plătească pentru ele. Urmărind filmările de pe camerele de supraveghere, angajații magazinului cu pricina au observat tehnica aplicată de om. Inculpatul ar fi de mai multe ori în perioada 28 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026.

Astfel, pe 28 decembrie 2025, omul a luat luat cinci sticle de suc, dar a plătit doar pentru patru dintre ele. Văzând că nu au fost probleme și că nu a fost 31 decembrie, acesta a cumpărat un aspirator în valoare de 249,99 de lei. Ulterior, omul a revenit la magazin și l-a schimbat cu un model mai scump, în valoare de 2.499,99 de lei. La ieșire, el a folosit bonul fiscal de la primul aspirator. Cinci zile mai târziu, aceasta a venit să cumpere o sticlă de whisky în valoare de 54 de lei, însă a ieșit din magazine cu una de 393 de lei. Și, de parcă nu ar fi fost suficient, după doar câteva minute a revenit și a repetat fapta tot cu aceleași produse, au informat cei de la libertatea.ro. Cu altă ocazie, omul și-a cumpărat un set de covorașe auto, însă a achitat doar o sticlă de suc.

Descoperit, hoțul a fost arestat și este cercetat de către polițiștii de la Sectia 28 de Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și înșelăciune, sub supravegherea Patchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.