Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia! Ce s-a întâmplat

Un român a primit o pedeapsă complet neașteptată după ce a furat două perechi de șosete, în Italia. Cazul său a stârnit un val puternic de reacții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 11:44 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 17:40
Descoperă ce pedeapsă a primit românul din Italia | sursa foto: Profimedia

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un român, la ceva timp după ce a furat două perechi de șosete, undeva în Italia. Descoperă în rândurile de mai jos cum a fost judecat omul, dar și ce pedeapsă a primit pentru faptele sale.

Românul Marius B., în vârstă de 34 de ani, a fost arestat în luna octombrie a acestui an după ce a fost prins furând bunuri pe culoarele Ovs din Via Mazzini, Pordenone (Italia).

Bărbatul a avut parte de un proces rapid și a fost apărat de o avocată. Tânărul și-ar fi cerut scuze pentru faptele comise, iar judecătorul i-a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției. Făptașul s-a ales cu o condamnare de opt luni și o amendă de 300 de euro pentru furt și tentativă de furt.

Pe timpul judecății, Marius B. Nu a avut voie să părăsească provincia Pordenone, ca măsură preventivă aplicată de autoritățile din Italia. În plus, de la proces nu a lipsit nici managerul magazinului jefuit, care a depus declarații.

Tânărul ar fi comis două fapte de furt în același magazin din Via Mazzini în decurs de doar cinci zile. Informațiile ajunse la centrul operațional al poliției au dus la intervenția rapidă și prinderea făptașului.

Procurorii au reconstituit incidentele și așa a ieșit la iveală faptul că românul reușise să sustragă mai multe articole de îmbrăcăminte, pe care le-a băgat într-un rucsac. Totuși, atunci când a văzut că este observat, a început să împrăștie din lucrurile furate printre rafturi. Totuși, ghinionul a făcut ca acesta să nu mai apuce să scape și de ultimele obiecte vestimentare din ghiozdan: două perechi de șosete! Polițiștii l-au prins pe făptaș și au făsit și respectivele dovezi care dovedeau furtul, au informat cei de la adevarul.ro. Povestea românului a ajuns în presa din Itlaia și a apoi informațiile au fost preluate și de alte publicații.

Nu este pentru prima oară când românii devin protagoniștii unor știri internaționale legate de furturi.

Recent, un lanț de mari magazine din Olanda a luat o decizie controversată. Reprezentanții au lipit mesaje în limba română peste tot în locațiile lor.

colaj foto cu sosete si politia din italia

Mesajele respective sunt avertismente în caz de furt: „În caz de furt, veți fi imediat predați Poliției. Amenda minimă este de 181 de euro” sau „Suntem cu ochii pe bunurile noastr în mod vizivil și invizibil!”. Textele respective sunt exclusiv în limba română, iar mulți au denunțat gestul ca potențial discriminatoriu.

Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

