Cine e Anna Leu, soția regretatului sportiv Mihai Leu. Ea este femeia care i-a fost alături sportivului până în ultimele clipe

Anna și Mihai Leu au format un cuplu discret, dar solid, de mai bine de 30 ani.

Mihai Leu, celebrul campion mondial la box, s-a stins din viață la vârsta de 56 ani, după o luptă grea și lungă cu cancerul. Sportivul cu o carieră impresionantă și o pasiune imensă pentru raliuri a încetat din viață după ce diagnosticul de cancer i-a fost fatal.

Anna Leu, femeia care i-a fost mereu alături lui Mihai Leu în cele mai grele momente

Boxerul a fost diagnosticat cu cancer de colon în 2014, iar de atunci lupta grea împotriva bolii necruțătoare l-a secătuit de putere. El a avut-o întotdeauna alături de el pe soția lui, Anna, care l-a sprijinit și i-a oferit toată dragostea ei în cele mai grele momente.

Cei doi au fost de nedespărțit mereu, având o căsnicie minunată, de mai bine de 30 ani, învățând împreună să treacă mai puternici peste suișurile și coborâșurile pe care le-au întâmpinat în viață.

Mihai Leu a întâlnit-o pe Anna în Germania în 1990 și povestea lor de dragoste a început imediat. Cei doi îndrăgostiți au știut că doar împreună vor putea să își construiască familia frumoasă la care au visat, completată apoi de fiul lor Marco.

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună", a povestit fostul sportiv, în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

Anna, care este italiancă, l-a cucerit din prima clipă pe sportivul care a știut că vrea să își trăiască alături de ea tot restul vieții. Împreună au avut parte de o căsnicie cum mulți visează și, deși Anna a sperat până în ultima clipă la vindecarea soțului ei, boala necruțătoare i l-a smuls din brațe.

Acum, Anna și Marco au rămas îndurerați în urma boxerului care i-a iubit cel mai mult.

„Tu ce amintire ai vrea să retrăiești? Eu, dacă m-aș întoarce în timp, aș vrea să mai trăiesc o dată prima întâlnire cu soția mea. Eram în Germania, aveam un antrenor nou și m-a rugat să îi arăt orașul fetiței lui. Era în 1990. Într-un bistro din Leverkusen am văzut-o în ziua respectivă pe Anna și știu că i-am zis fetei antrenorului meu: „Ea o să fie soția mea!'. Nu știam nimic despre ea, cine e, cum e, dar pur și simplu am știut că va fi soția mea. Pentru mine, astea sunt momentele care rămân mereu în minte”, a scris fostul campion mondial de box la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook în urmă cu mai mult timp, semn că iubirea lui pentru Anna nu a încetat niciodată să crească.

Anna locuiește acum în Hunedoara, în casa în care ea și Mihai Leu și-au clădit cel mai frumos cămin.

