Simona Halep se bucură de viață odată cu retragerea din actvitate. Iată cine este bărbatul alături de care a fost surprinsă în vacanță.

Cine este bărbatul alături de care Simona Halep s-a pozat în Dubai | Instagram

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, s-a retras în urmă cu aproape un an din tenis, iar acum este hotărâtă să se bucure de viață la cote maxime și după propriile reguli. Aceasta își pune energia în lucruri pe care anterior a fost nevoită să le treacă în plan secund, precum afacerile sale, vacanțe și relații.

Cine este bărbatul alături de care a fost surprinsă Simona Halep în vacanță

Simona Halep a evitat frigul și ninsoarea care s-a așternut peste România, alegând să petreacă sărbătorile în Emiratele Arabe Unite. Ea se răsfață la soare în Dubai. După realizările din 2015 și 2020, fostul număr 1 mondial a fost numită ambasadoarea Dubai Duty Free, sponsorul turneului de tenis câștigat de două ori de campionă.

Deși în general își ține viața personală departe de ochii curioșilor, Simona a postat mai multe fotogafii la InstaStory din Dubai. Aceasta nu s-a sfiit să arate alături de cine își petrece vacanța. Bărbatul care i-a fost alături este Patrick Ciorcilă, potrivit unei surse. Tânărul de 29 de ani este fiul omului de afaceri Horia Ciorcilă, care ocupă locul 24 în topul celor mai bogați români, având o avere de 300 de milioane de euro.

Cei doi au luat masa la o terasă din oraș, unde s-au delectat și cu un cocteil savuros Cipriani (80% Prosecco și 20% piure de piersici albe purificate).

Patrick Ciorcilă este cofondatorul Grupului Sports Festival, iar relația de prietenie cu Simona Halep datează de ani buni. Grupul respectiv este și cel care a preluat managementul imaginii fostei sportive chiar la finalul anului trecut. Astfel că, cei doi îmbină viața personală și cea profesională într-un mod plăcut și, cu siguranță, într-un cadru de vis.