Cu ce se ocupă Cătălina Ponor la nouă ani după ce s-a retras din gimnastică: „Visul meu merge mai departe”

Cătălina Ponor, una dintre cele mai reprezentative gimnaste din istoria sportului românesc, și-a încheiat cariera plină de succes în anul 2017.

Cu ce se ocupă Cătălina Ponor la nouă ani după ce s-a retras din lumea gimnasticii: „Visul meu merge mai departe"

După ce a pus punct carierei sale în lumea gimnasticii, sportiva născută la Constanța s-a dedicat familiei. Ea este măritată cu Bogdan Jianu, în vârstă de 55 ani, iar împreună au doi copii. Însă, Cătălina Ponor este gata pentru a se lansa și în lumea afacerilor.

Cu ce se ocupă Cătălina Ponor acum: „Pentru generația care vine!”

Renumita campioană își lansează propriul brand de haine sportive care îi va purta numele. Cătălina Ponor iubește ceea ce face și dorește să ofere confort generației de sportivi care vine din urmă.

„Am fost în sala de gimnastică. Aici unde a început totul. Printre copii, energie, emoție și visuri mari. Dar azi e o zi specială, pentru că visul meu merge mai departe. Am lansat oficial site-ul <<Catalina Ponor Sportswear>>.

Un brand născut din disciplină, performanță și dragoste pentru sport. Tot ce am învățat pe saltea, în ani de muncă, am pus acum într-un proiect al meu. Pentru voi. Pentru generația care vine.

Pentru toți cei care cred în puterea sportului. Vă aștept pe pagina brandului să descoperiți colecția și noul nostru site”, a anunțat Cătălina Ponor, care și-a lansat și propriul site, potrivit Cancan.

„Îmi doresc ca fiecare fetiță să își poată trăi bucuria gimnasticii fără griji”, scrie pe site, conform sursei citate mai sus.

Produsele vizează vârsta de maximum 12 ani. Brandul oferă o paletă largă de culori pentru body-uri de gimnastică artistică și costume. De asemenea, pot fi achiziționate și articole vestimentare pentru activitățile din viața de zi cu zi, precum tricouri și treninguri.

Cine este Cătălina Ponor

Cătălina Ponor este al 12-lea reprezentant al gimnasticii românești inclus în International Gymnastics Hall of Fame, înaintea sa fiind primiţi în galeria legendelor gimnasticii:

Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016) şi Andreea Răducan (2018).

Cătălina Ponor a marcat istoria gimnasticii românești. Este prima gimnastă din era modernă care a concurat la trei ediții de Jocuri Olimpice și prima gimnastă care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Cătălina Ponor a câștigat cinci medalii olimpice, trei dintre ele fiind de aur.

După debutul ei mondial din 2003, când a câștigat trei medalii de argint la Anaheim, în fieful american, debutul ei olimpic a fost în forță. La Atena 2004, Cătălina Ponor a devenit triplă campioană olimpică. Ea a fost cea mai medaliată sportivă a României la acea ediție de Jocuri.

Cătălina Ponor a fost descoperită și antrenată de Matei Stănei, apoi, antrenorii Mariana Bitang și Octavian Bellu i-au valorificat talentul și au ajutat-o să își împlinească visurile. Aurul de la echipe, dominația de la bârnă și demonstrația de la sol au fost momentele prin care Cătălina a intrat în lumea marilor campioane ale gimnasticii mondiale.

Pentru Cătălina a contat mereu echipa, de acolo s-a încărcat cu energie pozitivă. Au urmat ani în care și-a câștigat statutul de „regină” a bârnei, dar și momente în care a renunțat. După mondialele din 2007, a părăsit gimnastica și a ratat Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008.

Bitang și Bellu au readus-o în echipă pentru Jocurile de la Londra, ultimele la care echipa României a fost pe podium, pe locul trei. După ce în finala de la bârnă a pierdut bronzul după o contestație a americancei Raisman, Cătălina a impresionat la sol. Cu o evoluție în care a pus cel mai mult suflet, trăită cu maturitate, oferită cu expresivitate și recompensată cu o medalie de argint, la fel de strălucitoare precum cele trei de aur câștigate la JO de la Atena din 2004, Cătălina Ponor a ridicat sala în picioare.

Între 2012 și 2016, sportiva a suferit o operație la tendonul ahilian, astfel nu a putut ajuta echipa la calificarea olimpică de la mondialele din 2015. Cu tot efortul din 2016, România a ratat prezența cu echipa la Jocurile Olimpice Rio 2016 și șocul a zdrobit gimnastica tricoloră.

În Brazilia, Cătălina a fost portdrapel al Team Romania la Ceremonia de Deschidere, o onoare pentru gimnastica românească, fiind prima reprezentantă a acestei discipline care a purtat drapelul tricolor îi istoria participărilor României la Jocurile Olimpice.

Cătălina s-a calificat în finala de la bârnă, dar rezultatul nu a fost cel dorit. O greșeală mare a costat-o prezența pe podium. Peste numai un an, la Europenele de la Cluj, din 2017, Cătălina Ponor și-a luat la revedere de la iubitorii gimnasticii românești cu un aur la bârnă. Aplauzele spectatorilor, medalia pusă la gât de Nadia și oamenii dragi care i-au fost alături, au creat un moment aparte.

Cătălina Ponor rămâne una dintre cele mai seducătoare gimnaste ale lumii, o sportivă care a dat și a primit aproape tot în gimnastică: medalii, faimă, fani și multă admirație. Ea a câștigat 23 de medalii la marile competiții, 11 dintre ele sunt de aur. Are cinci medalii mondiale, 13 medalii europene, dintre care cinci de aur la bârnă.