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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia
Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia
Duminica, 14.06.2026, 23:00
Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:15
Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:00
Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 20:20
Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia
Duminica, 14.06.2026, 08:00
Irankunda înscrie în urma unui contraatac | Australia - Turcia
Duminica, 14.06.2026, 07:00
Pierrot a trimis o lovitură de cap, puţin pe lângă | Haiti - Scoția
Duminica, 14.06.2026, 06:00
McTominay trimite în bară | Haiti - Scoţia
Duminica, 14.06.2026, 04:00
Şutul lui Paqueta, respins în corner de Bono | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Raphinha a şutat din interiorul careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 02:00
Ismael Saibari a deschis scorul cu un şut din marginea careului | Brazilia - Maroc
Duminica, 14.06.2026, 01:00
Ruben Vargas șutează periculos, însă portarul intervine excelent | Qatar - Elveția
Duminica, 14.06.2026, 00:15
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Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
Luni, 15.06.2026, 00:00
Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:15
Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 21:00
Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao
Duminica, 14.06.2026, 20:20
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să combini confortul cu eleganța în zilele călduroase
Duminica, 14.06.2026, 13:45
Neatza de Weekend. Concursul „Cartonașul Verde”. Ce a câștigat Alexandra Fuioaga
Duminica, 14.06.2026, 13:39
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 14.06.2026, 11:30
Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alina Dinisoe
Duminica, 14.06.2026, 11:28
Neatza de Weekend. Piața Enescu din centrul Bucureștiului devine Piața Antena World Cup!
Duminica, 14.06.2026, 11:26
Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii s-ar putea să fie nevoiți să facă un compromis
Duminica, 14.06.2026, 11:22
Neatza de Weekend. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Brazilia - Maroc, Qatar - Elveția, Haiti - Scoția și Australia - Turcia
Duminica, 14.06.2026, 11:20
Metcalfe marchează cu un șut plasat de la marginea careului | Australia - Turcia
Duminica, 14.06.2026, 08:00
Ultimele știri
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00:00
Virgil van Dijk a reluat cu capul în poartă | Olanda - Japonia
23:00
14 iun
Maeda nu poate relua spre poartă | Olanda - Japonia
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14 iun
Olanda - Japonia 2-2. Remiză spectaculoasă în Texas! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
21:15
14 iun
Jamal Musiala înscrie pentru 4-1 | Germania - Curacao
21:00
14 iun
Undav a finalizat în elegant și a dus scorul la 6-1 | Germania - Curacao
20:20
14 iun
Nmecha deschide scorul cu un șut precis | Germania - Curacao
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