Cât a costat rochia pe care a purtat-o Simona Halep la petrecerea de retragere din tenis. Fostul lider mondial a strălucit

Simona Halep s-a retras oficial din tenis printr-un meci disputat în cadrul unei ediții speciale a Sports Festival. Fosta lideră mondială și dublă câștigătoare de Grand Slam a avut parte de o petrecere pe cinste după meciul de retragere.

În vârstă de 34 de ani, Simona Halep a strălucit la petrecerea de retragere. Fosta lideră WTA a purtat o rochie lungă, din satin crem și a dansat pe ritmurile pieselor cântate de Loredana.

Rochia purtată de Simona Halep este modelul Galvan London Pandora și are un preț de aproximativ 1.500 de euro, potrivit Libertatea.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale petrecerii a fost când Loredana i-a cântat Simonei o adaptare în română a piesei „The Winner Takes It All”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Simona Halep s-a retras oficial din activitate

Meciul oficial de retragere al Simonei Halep, organizat la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival 2026, a adus pe teren nume importante din tenisul mondial. Fosta lideră WTA a evoluat alături de prieteni și colaboratori apropiați, printre care Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel, într-un spectacol sportiv încărcat de emoție. De asemenea, la eveniment au fost prezenți foștii săi antrenori, Darren Cahill și Daniel Dobre, iar unul dintre cele mai emoționante momente a fost apariția tatălui său, Stere Halep, care a intrat pe teren alături de fiica sa în aplauzele celor prezenți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După încheierea meciului, atmosfera festivă a continuat la dineul organizat în onoarea Simonei Halep. Campioana a sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroase personalități din sportul românesc, printre invitați numărându-se Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ianis Hagi, Ilie Năstase, Horia Tecău și Virginia Ruzici.

La finalul serii, SImona Halep a transmis un mesaj emoționant.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Știu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Dar astăzi o să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut atât la bine, cât și la rău. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-ați fost alături și mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie. Nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm și mi-a dat încredere să lucrez și să merg mai departe. Vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră și celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi și acolo, care bat alături de noi în seara aceasta. Toți cei care sunt prezenți aici în sală, care au fost prezenți în viața mea, m-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei și, fără acești oameni, poate că ar fi fost mai greu, poate nu aș fi reușit. Toți au contat foarte mult și au pus câte o cărămidă la această casă, cum îmi place mie să spun, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot pentru asta”, a spus Simona în discursul de final.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Simona Halep și „Regele mezelurilor”, vacanță de lux la Mykonos. Câți ani are afaceristul cu care a fost surprinsă